В «Укрэнерго» опровергли информацию об усилении отключений Сегодня 16:40 — Энергетика

Украинцам советуют ориентироваться только на официальные источники

НЭК «Укрэнерго» опровергла информацию о якобы усилении отключений электроэнергии в Украине, которую распространяли некоторые Telegram-каналы.

Что произошло

Утром в сети начала массово распространяться недостоверная информация о якобы резком усилении отключений электроэнергии в Украине, в частности утверждение, что электроснабжение «может не появиться вовсе». Эти сообщения отдельные телеграм-каналы по ошибке или сознательно представляли как цитату НЭК «Укрэнерго».

В компании официально заявили: данная информация не соответствует действительности.

Реальная ситуация в энергосистеме

В «Укрэнерго» подтверждают, что из-за массированных атак россии на объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии ситуация в энергосистеме остается сложной. В то же время она является контролируемой.

В настоящее время во всех регионах Украины действуют графики почасовых отключений из-за дефицита мощности, вызванного последствиями атак. В отдельных областях временно используются аварийные отключения. Такая же ситуация наблюдалась и в предыдущие сутки.

В компании отмечают, что никакого существенного усиления ограничений не происходит, а утверждения о том, что электроэнергия может «не вернуться», не имеют под собой никаких оснований.

В «Укрэнерго» отметили, что распространение подобных слухов лишь подыгрывает врагу и искусственно провоцирует панику среди населения. Украинцы призывают ориентироваться исключительно на официальные сообщения энергетических компаний и государственных органов.

Вместе с тем неутешительный прогноз относительно света давал и министр энергетики Украины Денис Шмыгаль. По его словам, ситуация в энергетике остается очень сложной и «есть риск, что отключение графиков может ухудшиться».

