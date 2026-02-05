0 800 307 555
Греция впервые поставит американский LNG в Украину

Греческое совместное предприятие подписало первое соглашение на поставку сжиженного природного газа (LNG) из США в Украину. Поставка запланирована на март.
Об этом сообщает Reuters.
Соглашение заключено на фоне стремления Греции усилить свою роль как транзитного маршрута для газа в Европу, планирующую полностью запретить импорт российского газа до конца 2027 года.

Поставка LNG и маршрут транспортировки

Согласно сообщению Atlantic See LNG Trade, совместному предприятию греческой строительной группы Aktor и государственному газовому поставщику DEPA, груз американского LNG прибудет на терминал Revithoussa в Греции. Далее газ в марте будет поставлен украинской энергетической компании «Нафтогаз» по трубопроводному маршруту через Болгарию, Румынию и Молдову.
Максимальный объем поставки может достичь 1 тераватт-часа в зависимости от доступных мощностей газотранспортных систем операторов, задействованных в транспортировке.
Reuters пишет, что Греция укрепляет позиции как газовый хаб для Юго-Восточной Европы. В 2025 году страна согласилась импортировать 700 млн. кубометров американского LNG ежегодно, начиная с 2030 года. Это первое долгосрочное газовое соглашение между Грецией и США, заключенное в рамках усилий Вашингтона по замещению российских поставок на европейском рынке.
Finance.ua
