«Укрнафта» в 2025 году увеличила бурение скважин на 150%
АО «Укрнафта» в 2025 году существенно увеличило свои возможности по бурению скважин. За год компания пробурила 25 новых скважин, что на 150% больше, чем в 2024 году, когда было возведено 10 скважин. Это рекордный показатель за последние годы.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Воздействие бурения на добычу нефти и газа
Новое бурение, интенсификация и другие производственные мероприятия совокупно обеспечили рост добычи Укрнафты в 2025 году на 3,39% в нефтяном эквиваленте по сравнению с 2024 годом.
В частности:
- добыча нефти выросла на 3,77%;
- добыча природного газа — на 2,86%.
Как менялись объемы бурения после перехода под государственное управление
К 2023 г. темпы нового бурения в компании оставались минимальными в среднем 1−2 скважины в год. После перехода «Укрнафты» под государственное управление объемы бурения начали стабильно расти.
Динамика нового бурения выглядит так:
- 2023 год — 6 скважин;
- 2024 год — 10 скважин (+67%);
- 2025 год — 25 скважин (+150%).
Фактически в 2025 году компания построила столько же скважин, как за весь период 2015—2022 годов.
Параллельно с количеством скважин росли и объемы бурения, выполненные собственными буровыми подразделениями «Укрнафты»:
- 2023 год — 6 188 метров;
- 2024 год — 11 082 метра (+79%);
- 2025 год — 18 994 метра (+71%).
«Мы наращиваем бурение в пределах имеющихся спецразрешений и одновременно восстанавливаем собственные буровые мощности. Это позволяет системно увеличивать объемы работ и уменьшать зависимость от внешних подрядчиков», — отметил председатель правления АО «Укрнафта» Богдан Кукура.
Особое внимание компания уделяет повышению эффективности строительства скважин. В частности, были обновлены подходы к обустройству буровых площадок и подъездных путей, а также замена устаревшей логистической техники. В результате время монтажно-демонтажных работ сократилось на 24%. Это позволило сэкономить до 10 дней при строительстве одной скважины и уменьшить количество задействованной техники.
Поделиться новостью
Также по теме
«Укрнафта» в 2025 году увеличила бурение скважин на 150%
В рф вдвое упали доходы от нефти и газа за январь
Во сколько обойдется установка инвертора в квартире
«Люди истощены»: энергетикам готовят ротацию
Предприниматели подали уже более 9 тыс. заявок на «Энергопомощь ФЛП»
Доплаты энергетикам: в Кабмине сообщили, когда начнут начислять по 20 тыс. грн