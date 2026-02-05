«Укрнафта» в 2025 году увеличила бурение скважин на 150% Сегодня 05:13 — Энергетика

За год компания пробурила 25 новых скважин

АО «Укрнафта» в 2025 году существенно увеличило свои возможности по бурению скважин. За год компания пробурила 25 новых скважин, что на 150% больше, чем в 2024 году, когда было возведено 10 скважин. Это рекордный показатель за последние годы.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Воздействие бурения на добычу нефти и газа

Новое бурение, интенсификация и другие производственные мероприятия совокупно обеспечили рост добычи Укрнафты в 2025 году на 3,39% в нефтяном эквиваленте по сравнению с 2024 годом.

В частности:

добыча нефти выросла на 3,77%;

добыча природного газа — на 2,86%.

Как менялись объемы бурения после перехода под государственное управление

К 2023 г. темпы нового бурения в компании оставались минимальными в среднем 1−2 скважины в год. После перехода «Укрнафты» под государственное управление объемы бурения начали стабильно расти.

Динамика нового бурения выглядит так:

2023 год — 6 скважин;

2024 год — 10 скважин (+67%);

2025 год — 25 скважин (+150%).

Фактически в 2025 году компания построила столько же скважин, как за весь период 2015—2022 годов.

Параллельно с количеством скважин росли и объемы бурения, выполненные собственными буровыми подразделениями «Укрнафты»:

2023 год — 6 188 метров;

2024 год — 11 082 метра (+79%);

2025 год — 18 994 метра (+71%).

«Мы наращиваем бурение в пределах имеющихся спецразрешений и одновременно восстанавливаем собственные буровые мощности. Это позволяет системно увеличивать объемы работ и уменьшать зависимость от внешних подрядчиков», — отметил председатель правления АО «Укрнафта» Богдан Кукура.

Особое внимание компания уделяет повышению эффективности строительства скважин. В частности, были обновлены подходы к обустройству буровых площадок и подъездных путей, а также замена устаревшей логистической техники. В результате время монтажно-демонтажных работ сократилось на 24%. Это позволило сэкономить до 10 дней при строительстве одной скважины и уменьшить количество задействованной техники.

