«Люди истощены»: энергетикам готовят ротацию Сегодня 16:23 — Энергетика

Сегодня, 4 февраля, в Киеве без тепла остаются более 1100 многоэтажек. Таким образом, ситуация со вчерашнего дня так и не изменилась.

Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский.

Президент рассказал, что по состоянию на сейчас в столице работают более 200 бригад. Он добавил, что их количество будет увеличено, чтобы обеспечить ротацию работников, так как люди истощены.

«Более 1100 многоквартирных домов в нескольких районах столицы без отопления, и по каждому такому дому должен быть ответ по четкому сроку возобновления поставок тепла и гарантированному обеспечению людей возможностями обогрева и поддержки», — говорится в заявлении президента.

Самая сложная ситуация на данный момент

в Киеве и области, в Харькове и области, в Сумской, Полтавской областях.

Он добавил, что сложная ситуация и в других областях, в частности, в Днепровской и Черкасской.

Во вторник, 3 февраля, столичный мэр Виталий Кличко рассказал, что после ночного удара рф по критической инфраструктуре Киева без тепла находилось около 10% от общего количества домов. В частности, это более 1100 многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах.

Он также отметил, что в более чем 1100 домах утром слили воду в системах отопления во избежание размерзания.

Напомним, в ночь на 3 февраля россияне применили более 70 ракет и более 400 ударных дронов для массированного удара по Украине. В частности, под ударом оказались и энергетические объекты в Киеве.

Кличко рассказал, что после атаки более 1100 домов в Дарницком и Днепровском районах Киева остались без теплоснабжения. По его словам, сильно поврежден энергообъект, который обеспечивает теплоснабжение для многоэтажек в этих районах.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.