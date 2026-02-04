«Люди истощены»: энергетикам готовят ротацию
Сегодня, 4 февраля, в Киеве без тепла остаются более 1100 многоэтажек. Таким образом, ситуация со вчерашнего дня так и не изменилась.
Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский.
Президент рассказал, что по состоянию на сейчас в столице работают более 200 бригад. Он добавил, что их количество будет увеличено, чтобы обеспечить ротацию работников, так как люди истощены.
«Более 1100 многоквартирных домов в нескольких районах столицы без отопления, и по каждому такому дому должен быть ответ по четкому сроку возобновления поставок тепла и гарантированному обеспечению людей возможностями обогрева и поддержки», — говорится в заявлении президента.
Самая сложная ситуация на данный момент
- в Киеве и области, в Харькове и области, в Сумской, Полтавской областях.
Он добавил, что сложная ситуация и в других областях, в частности, в Днепровской и Черкасской.
Во вторник, 3 февраля, столичный мэр Виталий Кличко рассказал, что после ночного удара рф по критической инфраструктуре Киева без тепла находилось около 10% от общего количества домов. В частности, это более 1100 многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах.
Он также отметил, что в более чем 1100 домах утром слили воду в системах отопления во избежание размерзания.
Напомним, в ночь на 3 февраля россияне применили более 70 ракет и более 400 ударных дронов для массированного удара по Украине. В частности, под ударом оказались и энергетические объекты в Киеве.
Кличко рассказал, что после атаки более 1100 домов в Дарницком и Днепровском районах Киева остались без теплоснабжения. По его словам, сильно поврежден энергообъект, который обеспечивает теплоснабжение для многоэтажек в этих районах.
