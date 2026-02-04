0 800 307 555
Предприниматели подали уже более 9 тыс. заявок на «Энергопомощь ФЛП»

Личные финансы
56
Предприниматели уже подали более 9 тыс. заявок на «Энергопомощь ФЛП» для получения до 15 тыс. грн для обеспечения автономной работы во время аварийных отключений.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
«Энергетики, коммунальщики, железнодорожники продолжают ликвидировать последствия массированных обстрелов энергетической инфраструктуры. Всего только с начала этого года зафиксировано 217 российских атак на нашу энергетику», — написала Свириденко в телеграм-канале по результатам энергетического селектора под председательством президента и главных глав Украины.
Правительство продолжает оказывать всестороннюю поддержку во время чрезвычайной ситуации в энергетике.
Более 9 тыс. предпринимателей, работающих в социально важных областях, уже подали заявки на единовременное государственное пособие до 15 тыс. грн для обеспечения автономной работы во время аварийных отключений.
«Энергокредит на генераторы. Банки-партнеры уже получили более 270 заявок на кредиты под 0% годовых в рамках программы „Доступные кредиты 5−7-9“. На данный момент заявки поданы в 14 банков, в программе примут участие 43 банка по всей стране», — добавила она.
Недавно правительство выделило 800 млн грн из резервного фонда на финансирование первого этапа программы «СвітлоДім».
Программа дает возможность жителям многоквартирных домов получить от 100 до 300 тысяч гривен на автономное энергетическое оборудование:
Ночью против 3 февраля россия нанесла самый мощный удар по украинской энергетике с начала 2026 года.
Также писали, кто может получить бесплатные зарядные станции: как подать заявку читайте здесь.
