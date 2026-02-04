В «Дії» запустили бета-тест подачи налоговой декларации онлайн Сегодня 15:26 — Личные финансы

В «Дії» запустили бета-тест подачи налоговой декларации онлайн

В приложении «Д ія " запустили бета-тест онлайн-услуги по подаче налоговой декларации об имущественном положении и доходах. Новый сервис позволяет гражданам задекларировать доходы или воспользоваться правом на налоговую скидку без посещения налоговых органов.

Об этом говорится в сообщении «Дії».

«Запускаем бета-тест новой услуги в Дії — подача налоговой декларации об имущественном положении и доходах. И ищем тех, кто желает испробовать ее первым. Это сервис для украинцев, которые хотят задекларировать доходы или имеют право на налоговую скидку и стремятся вернуть часть уплаченного НДФЛ», — говорится в сказанном.

Для кого предназначена новая услуга

Онлайн-декларация в «Дії» ориентирована на украинцев, которые:

имеют доходы, подлежащие обязательному декларированию;

получали заработную плату, с которой удерживался налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

в отчетном году оплачивали обучение, лечение, страхование жизни, ипотеку или другие расходы, предусмотренные Налоговым кодексом Украины, и хотят вернуть часть уплаченного НДФЛ.

Раньше для подачи декларации необходимо было заполнять формы на сайте Государственной налоговой службы или обращаться в налоговые органы лично. Новая услуга «Дії» позволяет пройти процедуру полностью онлайн.

Условия участия в бета-тесте

Для участия в бета-тестировании необходимо:

быть гражданином Украины;

быть физическим лицом, имеющим право на налоговую скидку.

В Дії уточняют, что сервис доступен исключительно для физических лиц.

Напомним, ранее Finance. uaсм писал , что с 1 января 2026 года в Украине началась декларационная кампания, в ходе которой граждане обязаны задекларировать доходы, полученные в течение 2025 года. Для большинства физических лиц предельный срок подачи декларации — до 1 мая 2026 года.

