Какие специальности в ІТ-сфере можно получить благодаря ваучеру на обучение: детали от Службы занятости Сегодня 17:01

С начала действия программы дополнительного образования 883 украинца получили ваучеры на обучение в ІТ-направлениях.

Об этом изданию «Dev Украина» рассказала заместитель директора Департамента международного сотрудничества и партнерства в сфере образования Лилия Грабовская.

Кто может получить ваучер и какие ІТ-специальности доступны

На обучение по ваучеру можно получить финансирование до 33 280 грн. Претендовать на него могут отдельные категории граждан:

украинцы в возрасте 45 лет и старше;

ветераны и участники боевых действий;

лица с инвалидностью;

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

уволенные с военной службы;

граждане, находившиеся в российском плену или получившие ранения или увечья в результате боевых действий.

За счет ваучера можно получить образование по следующим ІТ-специальностям:

инженерия программного обеспечения;

информационные системы и технологии;

кибербезопасность и защита информации;

компьютерная инженерия;

компьютерные науки;

автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника.

Статистика за 2023−2025 годы

По данным Грабовской, количество выданных ваучеров на ІТ-обучение изменялось так:

2023 год — 364 ваучера;

2024 год — 196 ваучеров;

2025 год — 323 ваучера.

В 2025 году среди получателей ІТ-ваучеров большинство составляли люди старше 45 лет — 207 человек. Также ваучеры получили 83 ВПЛ, 17 участников боевых действий, 14 человек с инвалидностью и по одному гражданину, который находился в плену или получил ранения во время войны.

В 2024 году наибольшую долю ваучеров на ІТ-образование получили ВПЛ — 105 из 196, тогда как категория 45+ получила 61 ваучер.

Что касается гендерного баланса, по словам Грабовской, около 30% ваучеров получили мужчины, а большинство — женщины.

Оплата обучения и возврата средств

Ваучеры преимущественно используют для обучения в вузах, в частности, на магистерских программах до двух лет. Учебу в частных ІТ-школах ваучером оплатить невозможно.

Если общая стоимость программы превышает сумму ваучера, разницу можно доплатить самостоятельно или при поддержке работодателя или общественных организаций. Например, участникам боевых действий в прошлом году покрывали разницу вместе с ОО: ваучером — 30 000 грн, остальное — от организации.

В случае невыполнения условий договора Государственная служба занятости оставляет за собой право вернуть средства, включая возможность обращения в суд. Однако уважительными причинами для невозврата являются, в частности, перевод на бюджетное обучение или мобилизацию.

Срок действия ваучера и порядок оформления

Срок реализации ваучера увеличен до 120 дней (ранее — 90). Если в течение этого времени ваучер не использован, он аннулируется. Сначала получают ваучер, а только после этого зачисляют в учебное заведение.

Программа работает исключительно с лицензированными учебными заведениями и аккредитованными программами.

