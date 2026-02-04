0 800 307 555
Какие специальности в ІТ-сфере можно получить благодаря ваучеру на обучение: детали от Службы занятости

Личные финансы
28
С начала действия программы дополнительного образования 883 украинца получили ваучеры на обучение в ІТ-направлениях.
Об этом изданию «Dev Украина» рассказала заместитель директора Департамента международного сотрудничества и партнерства в сфере образования Лилия Грабовская.

Кто может получить ваучер и какие ІТ-специальности доступны

На обучение по ваучеру можно получить финансирование до 33 280 грн. Претендовать на него могут отдельные категории граждан:
  • украинцы в возрасте 45 лет и старше;
  • ветераны и участники боевых действий;
  • лица с инвалидностью;
  • внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
  • уволенные с военной службы;
  • граждане, находившиеся в российском плену или получившие ранения или увечья в результате боевых действий.
За счет ваучера можно получить образование по следующим ІТ-специальностям:
  • инженерия программного обеспечения;
  • информационные системы и технологии;
  • кибербезопасность и защита информации;
  • компьютерная инженерия;
  • компьютерные науки;
  • автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника.

Статистика за 2023−2025 годы

По данным Грабовской, количество выданных ваучеров на ІТ-обучение изменялось так:
  • 2023 год — 364 ваучера;
  • 2024 год — 196 ваучеров;
  • 2025 год — 323 ваучера.
В 2025 году среди получателей ІТ-ваучеров большинство составляли люди старше 45 лет — 207 человек. Также ваучеры получили 83 ВПЛ, 17 участников боевых действий, 14 человек с инвалидностью и по одному гражданину, который находился в плену или получил ранения во время войны.
В 2024 году наибольшую долю ваучеров на ІТ-образование получили ВПЛ — 105 из 196, тогда как категория 45+ получила 61 ваучер.
Что касается гендерного баланса, по словам Грабовской, около 30% ваучеров получили мужчины, а большинство — женщины.

Оплата обучения и возврата средств

Ваучеры преимущественно используют для обучения в вузах, в частности, на магистерских программах до двух лет. Учебу в частных ІТ-школах ваучером оплатить невозможно.
Если общая стоимость программы превышает сумму ваучера, разницу можно доплатить самостоятельно или при поддержке работодателя или общественных организаций. Например, участникам боевых действий в прошлом году покрывали разницу вместе с ОО: ваучером — 30 000 грн, остальное — от организации.
В случае невыполнения условий договора Государственная служба занятости оставляет за собой право вернуть средства, включая возможность обращения в суд. Однако уважительными причинами для невозврата являются, в частности, перевод на бюджетное обучение или мобилизацию.

Срок действия ваучера и порядок оформления

Срок реализации ваучера увеличен до 120 дней (ранее — 90). Если в течение этого времени ваучер не использован, он аннулируется. Сначала получают ваучер, а только после этого зачисляют в учебное заведение.
Программа работает исключительно с лицензированными учебными заведениями и аккредитованными программами.
