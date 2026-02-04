0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Доплаты энергетикам: в Кабмине сообщили, когда начнут начислять по 20 тыс. грн

Энергетика
43
Энергетики, круглосуточно восстанавливающие энергосистему, получат доплаты по 20 тысяч гривен ежемесячно.
Энергетики, круглосуточно восстанавливающие энергосистему, получат доплаты по 20 тысяч гривен ежемесячно.
Энергетики, работающие в ремонтно-восстановительных бригадах в зимний период, будут получать ежемесячные доплаты в размере 20 тысяч гривен. Первые выплаты будут начислены в феврале.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко по итогам ежедневного энергетического селектора.
По словам главы правительства, энергетики, коммунальные службы и железнодорожники продолжают ликвидировать последствия массированных российских обстрелов энергетической инфраструктуры.
Она подчеркнула, что в условиях чрезвычайной ситуации государство продолжает оказывать комплексную поддержку как гражданам, так и бизнесу и домохозяйствам.

Доплаты энергетикам

В рамках принятых решений предусмотрены доплаты для ремонтно-восстановительных бригад. Энергетики, круглосуточно работающие над восстановлением энергосистемы, будут получать по 20 тысяч гривен ежемесячно за работу в аварийных бригадах.
Первые выплаты будут зачислены на зарплатные карты уже в этом месяце.

Поддержка уязвимых категорий населения

Параллельно государство вместе с государственными компаниями обеспечивает адресную помощь людям с инвалидностью и одиноким пенсионерам.
Первые 10 тысяч «Пакетов тепла», предоставленных Группой «Нафтогаз», уже получили жители Дарницкого, Днепровского и Деснянского районов Киева, а также Броваров и Борисполя Киевской области. Пакеты содержат вещи, необходимые для прохождения холодного периода, сохранения тепла, связи и питания медицинских приборов.
Читайте также
Правительство планирует дальнейшее расширение этой инициативы с привлечением других государственных компаний — «Энергоатом», «Укрэнерго» и «Укргидроэнерго». Они обеспечат дополнительные «Пакеты тепла» для общин по всей Украине, где ситуация с электро- и теплоснабжением остается сложной.

Поддержка бизнеса, ФЛП и населения

Отдельное внимание уделяется энергоподдержке бизнеса, в частности ФЛП 2−3 групп. Более 9 тысяч предпринимателей, работающих в социально важных областях, уже подали заявки на одноразовую государственную помощь до 15 тысяч гривен для обеспечения автономной работы во время аварийных отключений.
Также бизнес может пользоваться программой энергокредитов на генераторы. Банки-партнеры уже получили более 270 заявок на кредиты под 0% годовых в рамках программы «Доступные кредиты 5−7-9».
Читайте также
В настоящее время заявки поданы в 7 банков, а всего в программе примут участие 43 банка по всей Украине.
Податься можно в банках, их перечень и условия по ссылке.
Для домохозяйств заработала программа " СвітлоДі м", в рамках которой государство предоставляет многоквартирным домам от 100 до 300 тысяч гривен на закупку генераторов и другого энергооборудования для обеспечения работы ключевых систем жизнеобеспечения.
Программу можно совмещать с другими инструментами энергомодернизации, в том числе с кредитами 5−7-9 на установку солнечных панелей, аккумуляторов и гибридных инверторов.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Энергетика УкраиныКабмин
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems