Доплаты энергетикам: в Кабмине сообщили, когда начнут начислять по 20 тыс. грн Сегодня 15:03 — Энергетика

Энергетики, круглосуточно восстанавливающие энергосистему, получат доплаты по 20 тысяч гривен ежемесячно.

Энергетики, работающие в ремонтно-восстановительных бригадах в зимний период, будут получать ежемесячные доплаты в размере 20 тысяч гривен. Первые выплаты будут начислены в феврале.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко по итогам ежедневного энергетического селектора.

По словам главы правительства, энергетики, коммунальные службы и железнодорожники продолжают ликвидировать последствия массированных российских обстрелов энергетической инфраструктуры.

Она подчеркнула, что в условиях чрезвычайной ситуации государство продолжает оказывать комплексную поддержку как гражданам, так и бизнесу и домохозяйствам.

Доплаты энергетикам

В рамках принятых решений предусмотрены доплаты для ремонтно-восстановительных бригад. Энергетики, круглосуточно работающие над восстановлением энергосистемы, будут получать по 20 тысяч гривен ежемесячно за работу в аварийных бригадах.

Первые выплаты будут зачислены на зарплатные карты уже в этом месяце.

Поддержка уязвимых категорий населения

Параллельно государство вместе с государственными компаниями обеспечивает адресную помощь людям с инвалидностью и одиноким пенсионерам.

Первые 10 тысяч «Пакетов тепла», предоставленных Группой «Нафтогаз», уже получили жители Дарницкого, Днепровского и Деснянского районов Киева, а также Броваров и Борисполя Киевской области. Пакеты содержат вещи, необходимые для прохождения холодного периода, сохранения тепла, связи и питания медицинских приборов.

Читайте также Инвертор для квартиры: как правильно выбрать и сколько стоит подключить

Правительство планирует дальнейшее расширение этой инициативы с привлечением других государственных компаний — «Энергоатом», «Укрэнерго» и «Укргидроэнерго». Они обеспечат дополнительные «Пакеты тепла» для общин по всей Украине, где ситуация с электро- и теплоснабжением остается сложной.

Поддержка бизнеса, ФЛП и населения

Отдельное внимание уделяется энергоподдержке бизнеса, в частности ФЛП 2−3 групп. Более 9 тысяч предпринимателей, работающих в социально важных областях, уже подали заявки на одноразовую государственную помощь до 15 тысяч гривен для обеспечения автономной работы во время аварийных отключений.

Также бизнес может пользоваться программой энергокредитов на генераторы. Банки-партнеры уже получили более 270 заявок на кредиты под 0% годовых в рамках программы «Доступные кредиты 5−7-9».

Читайте также россия нанесла самый мощный удар по украинской энергетике с начала года — ДТЭК

В настоящее время заявки поданы в 7 банков, а всего в программе примут участие 43 банка по всей Украине.

Податься можно в банках, их перечень и условия по ссылке

Для домохозяйств заработала программа " СвітлоДі м", в рамках которой государство предоставляет многоквартирным домам от 100 до 300 тысяч гривен на закупку генераторов и другого энергооборудования для обеспечения работы ключевых систем жизнеобеспечения.

Программу можно совмещать с другими инструментами энергомодернизации, в том числе с кредитами 5−7-9 на установку солнечных панелей, аккумуляторов и гибридных инверторов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.