Инвертор для квартиры: как правильно выбрать и сколько стоит подключить
Из-за регулярных отключений электроэнергии спрос на инверторы в Украине стабильно растет. Устанавливают их и в целях обеспечения квартирам, домам и нежилым помещениям резервного питания и как составляющую современных солнечных электростанций. Соответственно, и услуга подключения инверторов достаточно популярна, но цена на нее нестабильная. Она определяется в каждом частном случае на основании конкретных требований и потребностей. Это усложняет выбор, ведь заставляет тратить время на поиск информации, откладывать выгодное приобретение.
Чтобы подготовить для читателей реальные цифры и советы, мы внимательно изучили рынок, проконсультировались с менеджером компании «Правильное электропитание» и частным мастером-электриком.
Что такое инвертор и зачем его устанавливают
Инвертор — это устройство, которое превращает постоянный ток от солнечных панелей или аккумуляторов в пригодные для эдектропитания промышленные и бытовые приборы.
Используют инверторы в Украине чаще всего с целью:
- обеспечения резервного питания домов и квартир при отключении электроэнергии;
- установки автономных или гибридных солнечных электростанций;
- электропитания конкретных приборов.
Инвертор всегда подбирается под необходимость, а не под площадь помещения.
Почему цена на подключение инвертора не фиксированная
Как пояснил нам частный мастер-электрик, стоимость инвертора с подключением начинается от примерно 10 тыс. гривен, но дальше может расти в разы.
«Нет смысла считать, сколько стоит подсоединить инвертор в общем, без понимания потребностей. Это так же, как спрашивать: сколько стоит ремонт квартиры. У кого-то это две лампочки и телевизор, а у кого-то электрическое отопление», — отметил он.
Эксперт рассказал, что именно может формировать итоговую сумму:
- перечень техники, которую нужно запитать;
- тип сети (1 или 3-фазная);
- расположение и состояние электрощита;
- наличие или отсутствие электроотопления;
- бюджет и пожелания заказчика.
По словам этого специалиста, «полная стоимость таких систем может колебаться от 100−150 тыс. грн. до 800 тыс. грн и больше». И от площади помещения здесь мало что зависит. Она вообще не является определяющим фактором.
Как правильно выбрать инвертор
Менеджер компании «Правильное электропитание» Роман отметил, что инверторы обычно подбирают:
- Или с ориентиром на входной автомат на счетчике (производят запас мощности 20%).
- Или путем подсчета мощности приборов в помещении.
К примеру, если входной автомат С25 (примерно 5,5 кВт), оптимальным будет инвертор на 6−8 кВт. Если же ориентироваться на технику, нужно подсчитать мощность котла, холодильника, стиральной машины и других приборов и уже по полученным данным подбирать нужное оборудование.
Специалисты советуют при выборе обязательно «закладывать» запас мощности с расчетом на технику с пусковыми токами (насосы, гидрофоры, двигатели
и т. п.).
Сколько стоит инвертор: ориентировочные цены
По словам экспертов, сегодня на рынке выделяют следующие варианты:
- инверторы для конкретных устройств (телевизор, котел). Цены на основе бесперебойника и аккумулятора составляют около 300 долларов;
- инверторы для резервного питания квартир, домов или нежилых помещений. Готовые системы стоят от 2 тысяч долларов. Зависит стоимость в основном от емкости и мощности аккумуляторов.
Среди популярных брендов в Украине отметили Deye, Luxpower, Victron, SMA. В то же время специалисты подчеркнули, что более дорогой бренд не всегда означает лучший выбор. Более важными они считают гарантии и наличие официального сервиса в Украине.
Мало кто знает, что оплатить при покупке придется не только за сам инвертор. Также следует учесть и монтаж системы, и последующий ввод ее в эксплуатацию.
Цена на монтаж инверторов в Украине
Ориентировочные цены на начало 2026 года:
- монтаж однофазной системы — примерно 300 долларов;
- трехфазной — 400−500 долларов;
- мощной системы для бизнеса (от 30 кВт) — от 500 долларов.
В монтаж обычно входит подключение инвертора к щиту, базовые настройки и проверка работы системы. Предварительно обязательно производится осмотр объекта. Это позволяет избежать дополнительных затрат при установке системы.
Дополнительные расходы, о которых часто забывают
Если инвертор с аккумуляторами устанавливают в квартире, его стоимость будет равна примерно 70% от цены всей системы. Дополнительно в общую сумму будут внесены:
- компоненты защиты;
- коммутационные щиты;
- кабели и расходные материалы.
Инвертор заказывается для дома с солнечными панелями? Следует дополнительно к его цене заложить в бюджет еще +30−40% на панели и крепеж. Также нужно иметь в виду, что на цену влияет дополнительно тип крыши и регион.
Можно ли сэкономить на приобретении и монтаже инвертора без потери качества
Чтобы не платить лишнего и существенно сэкономить на приобретении, установке и последующем обслуживании инвертора, желательно:
- Определить, какие приборы будут работать в случае блэкаутов.
- Определить функции, от которых можно отказаться в настоящее время.
- Не экономите на кабелях и защите.
- Внимательно выбирать продавца и исполнителя, обращать внимание на предлагаемые гарантии и сервис в нашей стране.
Инвертор — это не покупка с фиксированной ценой, а инженерное решение, которое формируется под конкретные нужды и полностью отвечает им.
Окончательная стоимость зависит не от площади помещения, а от того, что система должна обеспечить. Грамотный подбор и предварительная консультация обычно обходятся дешевле, чем переделка системы после установки.
