Инвертор для квартиры: как правильно выбрать и сколько стоит подключить Сегодня 10:50 — Энергетика

Инверторы устанавливают как резервное питание для жилья

Из-за регулярных отключений электроэнергии спрос на инверторы в Украине стабильно растет. Устанавливают их и в целях обеспечения квартирам, домам и нежилым помещениям резервного питания и как составляющую современных солнечных электростанций. Соответственно, и услуга подключения инверторов достаточно популярна, но цена на нее нестабильная. Она определяется в каждом частном случае на основании конкретных требований и потребностей. Это усложняет выбор, ведь заставляет тратить время на поиск информации, откладывать выгодное приобретение.

Чтобы подготовить для читателей реальные цифры и советы, мы внимательно изучили рынок, проконсультировались с менеджером компании «Правильное электропитание» и частным мастером-электриком.

Что такое инвертор и зачем его устанавливают

Инвертор — это устройство, которое превращает постоянный ток от солнечных панелей или аккумуляторов в пригодные для эдектропитания промышленные и бытовые приборы.

Используют инверторы в Украине чаще всего с целью:

обеспечения резервного питания домов и квартир при отключении электроэнергии;

установки автономных или гибридных солнечных электростанций;

электропитания конкретных приборов.

Инвертор всегда подбирается под необходимость, а не под площадь помещения.

Почему цена на подключение инвертора не фиксированная

Как пояснил нам частный мастер-электрик, стоимость инвертора с подключением начинается от примерно 10 тыс. гривен, но дальше может расти в разы.

«Нет смысла считать, сколько стоит подсоединить инвертор в общем, без понимания потребностей. Это так же, как спрашивать: сколько стоит ремонт квартиры. У кого-то это две лампочки и телевизор, а у кого-то электрическое отопление», — отметил он.

Эксперт рассказал, что именно может формировать итоговую сумму:

перечень техники, которую нужно запитать;

тип сети (1 или 3-фазная);

расположение и состояние электрощита;

наличие или отсутствие электроотопления;

бюджет и пожелания заказчика.

По словам этого специалиста, «полная стоимость таких систем может колебаться от 100−150 тыс. грн. до 800 тыс. грн и больше». И от площади помещения здесь мало что зависит. Она вообще не является определяющим фактором.

Как правильно выбрать инвертор

Менеджер компании «Правильное электропитание» Роман отметил, что инверторы обычно подбирают:

Или с ориентиром на входной автомат на счетчике (производят запас мощности 20%). Или путем подсчета мощности приборов в помещении.

К примеру, если входной автомат С25 (примерно 5,5 кВт), оптимальным будет инвертор на 6−8 кВт. Если же ориентироваться на технику, нужно подсчитать мощность котла, холодильника, стиральной машины и других приборов и уже по полученным данным подбирать нужное оборудование.

Специалисты советуют при выборе обязательно «закладывать» запас мощности с расчетом на технику с пусковыми токами (насосы, гидрофоры, двигатели и т. п. ).

Сколько стоит инвертор: ориентировочные цены

По словам экспертов, сегодня на рынке выделяют следующие варианты:

инверторы для конкретных устройств (телевизор, котел). Цены на основе бесперебойника и аккумулятора составляют около 300 долларов;

инверторы для резервного питания квартир, домов или нежилых помещений. Готовые системы стоят от 2 тысяч долларов. Зависит стоимость в основном от емкости и мощности аккумуляторов.

Среди популярных брендов в Украине отметили Deye, Luxpower, Victron, SMA. В то же время специалисты подчеркнули, что более дорогой бренд не всегда означает лучший выбор. Более важными они считают гарантии и наличие официального сервиса в Украине.

Мало кто знает, что оплатить при покупке придется не только за сам инвертор. Также следует учесть и монтаж системы, и последующий ввод ее в эксплуатацию.

Цена на монтаж инверторов в Украине

Ориентировочные цены на начало 2026 года:

монтаж однофазной системы — примерно 300 долларов;

трехфазной — 400−500 долларов;

мощной системы для бизнеса (от 30 кВт) — от 500 долларов.

В монтаж обычно входит подключение инвертора к щиту, базовые настройки и проверка работы системы. Предварительно обязательно производится осмотр объекта. Это позволяет избежать дополнительных затрат при установке системы.

Дополнительные расходы, о которых часто забывают

Если инвертор с аккумуляторами устанавливают в квартире, его стоимость будет равна примерно 70% от цены всей системы. Дополнительно в общую сумму будут внесены:

компоненты защиты;

коммутационные щиты;

кабели и расходные материалы.

Инвертор заказывается для дома с солнечными панелями? Следует дополнительно к его цене заложить в бюджет еще +30−40% на панели и крепеж. Также нужно иметь в виду, что на цену влияет дополнительно тип крыши и регион.

Можно ли сэкономить на приобретении и монтаже инвертора без потери качества

Чтобы не платить лишнего и существенно сэкономить на приобретении, установке и последующем обслуживании инвертора, желательно:

Определить, какие приборы будут работать в случае блэкаутов. Определить функции, от которых можно отказаться в настоящее время. Не экономите на кабелях и защите. Внимательно выбирать продавца и исполнителя, обращать внимание на предлагаемые гарантии и сервис в нашей стране.

Инвертор — это не покупка с фиксированной ценой, а инженерное решение, которое формируется под конкретные нужды и полностью отвечает им.

Окончательная стоимость зависит не от площади помещения, а от того, что система должна обеспечить. Грамотный подбор и предварительная консультация обычно обходятся дешевле, чем переделка системы после установки.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.