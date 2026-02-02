0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Энергетическое перемирие»: рф возобновила атаки на энергосистему Украины

Энергетика
94
«Энергетическое перемирие» закончилось и россия снова наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины. В результате обстрелов есть обесточивание в нескольких областях.
Об этом заявил заместитель министра энергетики Артем Некрасов во время брифинга.
«В результате атак врага на энергетическую инфраструктуру обесточены потребители в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Черкасской областях. Продолжаются восстановительные работы на энергообъектах, поврежденных в результате вражеских атак», — сказал он.
В Киеве и Киевской области фиксируется дефицит мощностей — возвращение столицы к почасовым графикам отключений произойдет, когда работа энергосистемы стабилизируется.
«Из-за сложных погодных условий без электроснабжения остаются более 160 населенных пунктов в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях», — рассказал Некрасов.
Он отметил, что работники облэнерго восстанавливают поврежденные линии в круглосуточном режиме.
«В отдельных регионах страны из-за сложной ситуации в энергосистеме вынужденно применяются аварийные обесточения. После стабилизации ситуации потребители вернутся к прогнозируемым почасовым графикам», — отметил замминистра.
Напомним, 29 января американский лидер Дональд Трамп заявил, что лично обратился к российскому диктатору владимиру путину с просьбой на целую неделю воздержаться от обстрелов Киева и других городов. По его словам, глава Кремля на это согласился.
Пресс-секретарь путина песков позже подтвердил согласие рф на энергетическое перемирие, но только до 1 февраля.
По материалам:
РБК-Україна
Энергетика
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems