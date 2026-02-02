«Энергетическое перемирие»: рф возобновила атаки на энергосистему Украины Сегодня 12:12 — Энергетика

«Энергетическое перемирие» закончилось и россия снова наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины. В результате обстрелов есть обесточивание в нескольких областях.

Об этом заявил заместитель министра энергетики Артем Некрасов во время брифинга

«В результате атак врага на энергетическую инфраструктуру обесточены потребители в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Черкасской областях. Продолжаются восстановительные работы на энергообъектах, поврежденных в результате вражеских атак», — сказал он.

В Киеве и Киевской области фиксируется дефицит мощностей — возвращение столицы к почасовым графикам отключений произойдет, когда работа энергосистемы стабилизируется.

«Из-за сложных погодных условий без электроснабжения остаются более 160 населенных пунктов в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях», — рассказал Некрасов.

Он отметил, что работники облэнерго восстанавливают поврежденные линии в круглосуточном режиме.

«В отдельных регионах страны из-за сложной ситуации в энергосистеме вынужденно применяются аварийные обесточения. После стабилизации ситуации потребители вернутся к прогнозируемым почасовым графикам», — отметил замминистра.

Напомним, 29 января американский лидер Дональд Трамп заявил, что лично обратился к российскому диктатору владимиру путину с просьбой на целую неделю воздержаться от обстрелов Киева и других городов. По его словам, глава Кремля на это согласился.

Пресс-секретарь путина песков позже подтвердил согласие рф на энергетическое перемирие, но только до 1 февраля.

