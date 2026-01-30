США разрешили американским компаниям операции с венесуэльской нефтью Сегодня 22:14 — Энергетика

Министерство финансов США 29 января выдало генеральную лицензию, позволяющую американским компаниям добывать, покупать, продавать, экспортировать и перерабатывать венесуэльскую нефть. Лицензия запрещает покупать нефть компаниям из россии, Ирана, КНДР и Кубы.

Об этом говорится в документе Управления контроля за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Генеральная лицензия № 46 разрешает операции с венесуэльской нефтью, в том числе ее добычу, транспортировку, переработку, продажу и т. д. Воспользоваться преимуществами нового разрешения могут только компании, зарегистрированные в США до 29 января 2025 года.

Читайте также США расширяют доступ к венесуэльской нефти для мировых трейдеров

Минфин установил ряд обязательных условий: контракты должны регулироваться американским законодательством, а споры рассматриваться в судах США. Платежи в пользу заблокированных лиц, в частности, венесуэльской государственной нефтяной компании PdVSA, должны поступать на специальные депозитные счета Минфина США.

Документ запрещает компаниям из россии, Ирана, КНДР и Кубы покупку и другие операции с венесуэльской нефтью. Также запрещено привлекать венесуэльские или американские компании, которые прямо или косвенно контролируют структуры из Китая.

Компании, которые будут экспортировать венесуэльскую нефть в любые страны, кроме США, обязаны отчитываться в течение 10 дней после первой операции, а затем каждые 90 дней.

Операция США в Венесуэле

Ночью 3 января американские войска нанесли удары по столице Венесуэлы Каракасу. Венесуэльское правительство объявило о введении в стране чрезвычайного положения и приказало развернуть Вооруженные силы.

Впоследствии Трамп сообщил, что венесуэльский лидер Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены и доставлены в США, где против них выдвинули обвинения. Мадуро инкриминируют наркотеррористический сговор, контрабанду кокаина, а также незаконное хранение оружия и взрывчатки.

В суде оба отрицали свою вину, а Николас Мадуро заявил, что остается законным президентом Венесуэлы и является военнопленным.

Вице-президент и исполняющая обязанности президента Делси Родригес выступила с обращением к народу, во время которого заявила, что в стране «действует национальное правительство», а Мадуро остается «единственным президентом Венесуэлы». Однако впоследствии она заявила о готовности к сотрудничеству с США. Трамп подтвердил, что Родригес сотрудничает с американскими чиновниками, но если прекратит, США могут начать вторую военную операцию в стране.

10 января министр финансов США Скотт Бессент заявил, что для облегчения продаж нефти из Венесуэлы могут снять часть санкций.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.