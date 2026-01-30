Способны обогреть 250 тыс. человек: из Италии прибыли промышленные котлы
В Украину прибыла первая партия промышленных котлов, подаренных правительством Италии для преодоления энергетического кризиса, вызванного намеренными российскими обстрелами.
Партию из 78 котлов под Киевом встретили посол Италии в Украине Карло Формоза и вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба. Италия подарила 300 промышленных котлов, сообщает Интерфакс-Украина.
«Котлы предназначены для поврежденных городских сетей, больниц и общин, предоставляющих основные услуги: эта гуманитарная инициатива обеспечит общую тепловую мощность, достаточную для примерно 90 тыс. домов или городского центра из 250 тыс. жителей», — заявил Формоза.
Посол добавил, что это пожертвование является исполнением обязательства, взятого на себя премьер-министром Италии Джорджей Мелони перед президентом Украины Владимиром Зеленским.
По словам Формозы, Италия начала программу по поставкам электрогенераторов средней и большой мощности, которые будут поддерживать больницы, системы водоснабжения и критической инфраструктуры в случае отключения электроэнергии, а также срочно выделила дополнительные 10 млн евро на гуманитарную помощь в рамках Фонда энергетической поддержки Украины.
«Таким образом, Италия выделила более 135 млн евро на энергетическую безопасность украинского населения», — подытожил Формоза.
