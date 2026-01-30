Сколько домов в Киеве без отопления Сегодня 11:23 — Энергетика

Дома без отопления в Киеве

В Киеве 378 многоэтажек Киева остаются без тепла. Большинство из них — на Троещине.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Часть домов — в нескольких других районах столицы.

В течение вчерашнего дня на Троещине к отоплению подключили первые более 100 домов. Этой ночью — еще 50″, — пишут в КГГА.

Коммунальщики и энергетики продолжают работать в разных районах столицы, чтобы вернуть теплоснабжение в жилища киевлян.

Ранее писали , что мини-ТЭЦ, созданные на основе закупленного Киевом оборудования, заработают в конце зимы или в начале весны.

КГГА подчеркивает, что столица «остается единственным городом в Украине, который самостоятельно закупил когенерационное оборудование, тогда как другие города и регионы получали такие установки централизованно в рамках международной донорской помощи».

В то же время он получил одну когенерационную установку мощностью 1,5 мегаватт в рамках международной гуманитарной помощи в 2024 году. Она установлена ​​и работает для нужд одного из критических предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Также в ГСЧС объяснили , что нужно знать о зарядке устройств в Пунктах несокрушимости. Пункты работают, чтобы каждый мог согреться, позвонить по телефону родным или подзарядить гаджеты.

Справка Finance.ua:

