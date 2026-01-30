0 800 307 555
Сколько домов в Киеве без отопления

Энергетика
48
Дома без отопления в Киеве
Дома без отопления в Киеве
В Киеве 378 многоэтажек Киева остаются без тепла. Большинство из них — на Троещине.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
«Часть домов — в нескольких других районах столицы.
В течение вчерашнего дня на Троещине к отоплению подключили первые более 100 домов. Этой ночью — еще 50″, — пишут в КГГА.
Коммунальщики и энергетики продолжают работать в разных районах столицы, чтобы вернуть теплоснабжение в жилища киевлян.
Ранее писали, что мини-ТЭЦ, созданные на основе закупленного Киевом оборудования, заработают в конце зимы или в начале весны.
КГГА подчеркивает, что столица «остается единственным городом в Украине, который самостоятельно закупил когенерационное оборудование, тогда как другие города и регионы получали такие установки централизованно в рамках международной донорской помощи».
В то же время он получил одну когенерационную установку мощностью 1,5 мегаватт в рамках международной гуманитарной помощи в 2024 году. Она установлена ​​и работает для нужд одного из критических предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства.
Также в ГСЧС объяснили, что нужно знать о зарядке устройств в Пунктах несокрушимости. Пункты работают, чтобы каждый мог согреться, позвонить по телефону родным или подзарядить гаджеты.

Справка Finance.ua:

  • Finance.ua подготовил обзор зарядных станций, на которые стоит обратить внимание зимой 2026 года.
  • Отключение света и нестабильность в энергосистеме часто сопровождаются скачками напряжения. Если после очередного включения ваш холодильник отказался работать, а телевизор встретил вас запахом горелого, это повод не для отчаяния, а для решительных юридических действий. Finance.ua рассказывает, как можно компенсировать ущерб.
  • Также мы дали практические советы о самых дешевых способах утепления, которые помогут сохранить драгоценное тепло и уберечься от опасности.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Энергетика
