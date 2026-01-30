Сколько домов в Киеве без отопления
В Киеве 378 многоэтажек Киева остаются без тепла. Большинство из них — на Троещине.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
«Часть домов — в нескольких других районах столицы.
В течение вчерашнего дня на Троещине к отоплению подключили первые более 100 домов. Этой ночью — еще 50″, — пишут в КГГА.
Коммунальщики и энергетики продолжают работать в разных районах столицы, чтобы вернуть теплоснабжение в жилища киевлян.
Читайте также
Ранее писали, что мини-ТЭЦ, созданные на основе закупленного Киевом оборудования, заработают в конце зимы или в начале весны.
КГГА подчеркивает, что столица «остается единственным городом в Украине, который самостоятельно закупил когенерационное оборудование, тогда как другие города и регионы получали такие установки централизованно в рамках международной донорской помощи».
В то же время он получил одну когенерационную установку мощностью 1,5 мегаватт в рамках международной гуманитарной помощи в 2024 году. Она установлена и работает для нужд одного из критических предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства.
Также в ГСЧС объяснили, что нужно знать о зарядке устройств в Пунктах несокрушимости. Пункты работают, чтобы каждый мог согреться, позвонить по телефону родным или подзарядить гаджеты.
Справка Finance.ua:
- Finance.ua подготовил обзор зарядных станций, на которые стоит обратить внимание зимой 2026 года.
- Отключение света и нестабильность в энергосистеме часто сопровождаются скачками напряжения. Если после очередного включения ваш холодильник отказался работать, а телевизор встретил вас запахом горелого, это повод не для отчаяния, а для решительных юридических действий. Finance.ua рассказывает, как можно компенсировать ущерб.
- Также мы дали практические советы о самых дешевых способах утепления, которые помогут сохранить драгоценное тепло и уберечься от опасности.
Поделиться новостью
Также по теме
Сколько домов в Киеве без отопления
Доходы рф от экспорта нефти существенно сократились
Когда заработают мини-ТЭЦ в Киеве — ответ КГГА
ЕС освободит США и Катар от проверок в рамках запрета российского газа
Нужно ли пересдавать на водительские права, если во время экзамена пропал свет — разъяснение МВД
Газ несмотря на атаки рф: Зеленский сообщил, достаточно ли импорта