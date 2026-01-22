Пункты несокрушимости: ограничения для зарядки — разъяснение ГСЧС
В ГСЧС объяснили, что нужно знать о зарядке устройств в Пунктах несокрушимости.
Об этом говорится в сообщении ГСЧС.
Пункты работают, чтобы каждый мог согреться, позвонить по телефону родным или подзарядить гаджеты.
Если ресурс генераторов ограничен, действуют правила
Приоритет № 1
Это телефоны, павербанки и фонарики. Мы стремимся помочь как можно большему числу людей одновременно.
Зарядка мощных станций (типа EcoFlow) — использование возможно от технических систем генератора или других резервных источников питания в конкретной точке.
Решение о подключении силовых устройств принимает соответствующее лицо на месте.
Почему есть ограничение
Большая станция (ориентировочной мощностью 1−1,2 кВт и более) может повлечь за собой перегрузку электрогенерирующего оборудования, из-за чего все остальные лишатся возможности зарядить гаджеты.
«Пока нет отдельного закона или регламента, который бы четко ограничил мощность устройств в ваттах. Поэтому все зависит от мощности оборудования в конкретной точке — очередные оценки остаются на месте, чтобы энергии хватило на каждого», — написали там.
Напомним, Кабинет Министров усилил сеть Пунктов несокрушимости и ввел опорные пункты с расширенным режимом работы.
Они смогут работать непрерывно более 48 часов и будут иметь резервы воды и электроэнергии, стабильную связь, а при необходимости — оборудованные спальные места.
