Иран планирует взимать пошлины с нефтяных танкеров в Персидском заливе — CNN

Энергетика
24
Иран готовится ввести «плату за безопасность» в Персидском заливе для нефтяных танкеров и коммерческих судов, принадлежащих странам-союзникам Соединенных Штатов Америки.
Об этом сообщает CNN.

Иран заявляет о контроле над Ормузским проливом

«Иран завершает планы по введению „пошлины за безопасность“ в Персидском заливе для нефтяных танкеров и коммерческих судов, принадлежащих странам-союзникам США», — сообщил CNN иранский источник, ознакомленный со стратегией режима.
Источник подтвердил, что Ормузский пролив сейчас закрыт, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа, что он открыт.
«Мы держим в руках „вентиль“ мировых цен на нефть, и США еще долго придется ждать наших действий, чтобы контролировать цену. Цены на энергоносители стали нестабильными, и мы будем продолжать борьбу, пока Трамп не объявит о поражении», — сказал источник CNN.
По материалам:
Укрінформ
