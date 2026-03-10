0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Акции нефтяных гигантов рф выросли на фоне энергетического шока из-за Ирана

Энергетика
14
Акции крупнейших нефтедобывающих компаний россии подскочили до многомесячных максимумов на московской бирже после начала американо-израильской операции в Иране, погрузившей мир в сильнейший энергетический шок с 1970-х годов.
Как пишет The Moscow Times, с 27 февраля суммарная капитализация «Роснефти», «Лукойла», «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза» и «Татнефти» увеличилась на 1,969 триллиона рублей или 25 млрд долларов.
Акции «Роснефти» за полторы недели взлетели на 25%, что увеличило рыночную стоимость компании на 1,045 трлн рублей. «Лукойл» подорожал на 10,2%, или 370 млрд рублей; «Газпром нефть» — на 11%, или 261 млрд рублей; «Татнефть» — на 20%, или 236 млрд рублей, а «Сургутнефтегаз» — на 7,2%, или 57 млрд рублей.
«Всего два месяца назад нефтяники рф вынужденно сокращали добычу после того, как цена сорта Urals упала до 40 долларов за баррель, а в море накопились десятки миллионов нераспроданных баррелей. Теперь же США временно разрешили продажу нефти в Индию без санкционных последствий, стоимость Urals поднялась до 70 скидкой, а с премией к сорту Brent.
Это дает нефтяникам дополнительную выручку на 8−10 млн долларов в сутки, что непосредственно поддерживает их денежные потоки, приводит издание оценки аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.
Снятие американских санкций с российской нефти никак не отразится на проблеме ее дефицита и просто подарит путину миллиарды долларов, считает эксперт немецкого Института проблем международной безопасности Янис Клюге. По его словам, баррели из россии и так текли в Индию и Китай, просто это было сложно, медленно и дорого, а теперь станет гораздо проще.
Для российских нефтяных компаний, которые в прошлом году столкнулись с падением доходов в 2−3 раза, а в конце года и вовсе были вынуждены добывать нефть в убыток на половине месторождений, происходящее означает «заметное улучшение ценовой конъюнктуры».
По прогнозу «Альфа-банка», для российского бюджета, начавшего год с двукратного падения нефтегазовых доходов, ситуация также может развернуться в лучшую сторону: сырьевые поступления в марте могут достигнуть 800−900 млрд рублей, что более чем вдвое превышает уровни января-февраля.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems