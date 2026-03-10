Акции нефтяных гигантов рф выросли на фоне энергетического шока из-за Ирана Сегодня 04:12 — Энергетика

Акции крупнейших нефтедобывающих компаний россии подскочили до многомесячных максимумов на московской бирже после начала американо-израильской операции в Иране, погрузившей мир в сильнейший энергетический шок с 1970-х годов.

Как пишет The Moscow Times , с 27 февраля суммарная капитализация «Роснефти», «Лукойла», «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза» и «Татнефти» увеличилась на 1,969 триллиона рублей или 25 млрд долларов.

Акции «Роснефти» за полторы недели взлетели на 25%, что увеличило рыночную стоимость компании на 1,045 трлн рублей. «Лукойл» подорожал на 10,2%, или 370 млрд рублей; «Газпром нефть» — на 11%, или 261 млрд рублей; «Татнефть» — на 20%, или 236 млрд рублей, а «Сургутнефтегаз» — на 7,2%, или 57 млрд рублей.

«Всего два месяца назад нефтяники рф вынужденно сокращали добычу после того, как цена сорта Urals упала до 40 долларов за баррель, а в море накопились десятки миллионов нераспроданных баррелей. Теперь же США временно разрешили продажу нефти в Индию без санкционных последствий, стоимость Urals поднялась до 70 скидкой, а с премией к сорту Brent.

Это дает нефтяникам дополнительную выручку на 8−10 млн долларов в сутки, что непосредственно поддерживает их денежные потоки, приводит издание оценки аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

Снятие американских санкций с российской нефти никак не отразится на проблеме ее дефицита и просто подарит путину миллиарды долларов, считает эксперт немецкого Института проблем международной безопасности Янис Клюге. По его словам, баррели из россии и так текли в Индию и Китай, просто это было сложно, медленно и дорого, а теперь станет гораздо проще.

Для российских нефтяных компаний, которые в прошлом году столкнулись с падением доходов в 2−3 раза, а в конце года и вовсе были вынуждены добывать нефть в убыток на половине месторождений, происходящее означает «заметное улучшение ценовой конъюнктуры».

По прогнозу «Альфа-банка», для российского бюджета, начавшего год с двукратного падения нефтегазовых доходов, ситуация также может развернуться в лучшую сторону: сырьевые поступления в марте могут достигнуть 800−900 млрд рублей, что более чем вдвое превышает уровни января-февраля.

УНІАН По материалам:

