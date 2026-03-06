0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Розничные цены на украинских заправках продолжают расти (таблица)

Энергетика
7
Розничные цены на украинских заправках продолжают расти (таблица)
Розничные цены на украинских заправках продолжают расти (таблица)
В четверг, 5 марта, розничные цены на украинских заправках продолжают расти.
Об этом идет речь в публикации minfin.com.ua.
В сообщении говорится, что бензин марки А-95 (премиум) — 72,3 грн/л (дорожал на 63 коп.); бензин марки А-95 — 68,28 грн/л (дорожал на 1,08 грн); бензин марки А-92 — 65,51 грн/л (дорожал на 1,73 грн); дизельное топливо — 68,95 грн/л (дорожало на 1,55 грн).
Средняя цена автогаза составляет 40,23 грн/л, что на 26 коп. дороже по сравнению с предыдущим днем.
По материалам:
Finance.ua
ГорючееАвто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems