Розничные цены на украинских заправках продолжают расти (таблица)
В четверг, 5 марта, розничные цены на украинских заправках продолжают расти.
Об этом идет речь в публикации minfin.com.ua.
В сообщении говорится, что бензин марки А-95 (премиум) — 72,3 грн/л (дорожал на 63 коп.); бензин марки А-95 — 68,28 грн/л (дорожал на 1,08 грн); бензин марки А-92 — 65,51 грн/л (дорожал на 1,73 грн); дизельное топливо — 68,95 грн/л (дорожало на 1,55 грн).
Средняя цена автогаза составляет 40,23 грн/л, что на 26 коп. дороже по сравнению с предыдущим днем.
Поделиться новостью
Также по теме
Розничные цены на украинских заправках продолжают расти (таблица)
Какие страны ЕС больше всего страдают от перебоев в поставках СПГ
Цены на нефть снизились впервые с начала войны на Ближнем Востоке
США временно разрешили Индии покупать нефть рф
россия повредила более 9 ГВт энергогенерации в Украине, восстановили 3,5 ГВт — Шмыгаль
Словения присоединилась к Фонду поддержки энергетики Украины