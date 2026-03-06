Розничные цены на украинских заправках продолжают расти (таблица) Сегодня 19:13 — Энергетика

В четверг, 5 марта, розничные цены на украинских заправках продолжают расти.

Об этом идет речь в публикации minfin.com.ua.

В сообщении говорится, что бензин марки А-95 (премиум) — 72,3 грн/л (дорожал на 63 коп.); бензин марки А-95 — 68,28 грн/л (дорожал на 1,08 грн); бензин марки А-92 — 65,51 грн/л (дорожал на 1,73 грн); дизельное топливо — 68,95 грн/л (дорожало на 1,55 грн).

Средняя цена автогаза составляет 40,23 грн/л, что на 26 коп. дороже по сравнению с предыдущим днем.

