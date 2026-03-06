0 800 307 555
США временно разрешили Индии покупать нефть рф

Энергетика
в рф рекордно упала добыча нефти
Министерство финансов США временно разрешило нефтеперерабатывающим заводам Индии покупать российскую нефть. Это мероприятие будет действовать всего 30 дней.
Об этом сообщил глава американского финансового ведомства Скотт Бессент в соцсети Х.
«Энергетическая программа президента Трампа (президента США Дональда Трампа, — УНИАН) привела к тому, что добыча нефти и газа достигла наивысшего уровня за всю историю. Чтобы нефть продолжала поступать на мировой рынок, Министерство финансов США выдало временное 30-дневное разрешение индийским нефтеперерабатывающим заводам закупать российскую нефть», — говорится в сообщении.
По словам Бессента, эта краткосрочная мера не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству, поскольку разрешает сделки только с той нефтью, которая уже находится в море.
«Индия — важный партнер США, и мы полностью ожидаем, что Нью-Дели увеличит закупки американской нефти. Эта временная мера ослабит давление, вызванное попыткой Ирана взять в заложники мировую энергетику», — подытожил министр финансов США.
Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке поставки через Ормузский пролив почти полностью прекратились, что вызвало беспокойство стран-импортеров нефти, в том числе Индии. Нью-Дели рассматривал варианты, включавшие обращения к россии для поставок «черного золота».
По материалам:
УНІАН
