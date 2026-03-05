Украина может возобновить работу нефтепровода «Дружба» за полтора месяца — Зеленский Сегодня 20:40 — Энергетика

Украина может обеспечить техническую возможность работы нефтепровода «Дружба» примерно через месяц-полтора, однако это не означает полного восстановления поврежденной инфраструктуры.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам рабочего совещания президента, премьер-министра и правительства.

Вопросы обсуждали с руководством ЕС

По его словам, этот вопрос обсуждался с президентом Европейского совета Антониу Коштой. Украина планирует получить оценку от руководителя НАК «Нафтогаз Украины» о возможных сроках ремонта.

«Мы договорились, что спросим руководителя „Нафтогаза“. Я ему доверяю, мне в этом не нужны специалисты из разных стран. Он может сказать, сколько времени нужно на восстановление. Сегодня звучит информация, что в течение месяца-полтора этот нефтепровод может заработать», — сказал Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что речь идет только о возможности возобновления работы инфраструктуры, а не о полной реконструкции разрушенных объектов.

«Мы можем передать информацию, что в течение этих полутора месяцев возобновление возможно, если страны ЕС не найдут иного варианта не блокировать выделение кредита, а только потому, что мы должны дать российскую нефть Венгрии и Словакии. Мы все подготовим, а решение будет за ними», — отметил он.

Повреждена ключевая инфраструктура

В свою очередь глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий пояснил, что нефтепровод «Дружба» — это не только сама труба, а целая инфраструктура, обеспечивающая перекачку нефти.

По его словам, 27 января в результате атаки дронов была существенно повреждена основная перекачивающая станция в городе Броды во Львовской области. Часть беспилотников сбили, однако один из них вызвал пожар, который привел к разрушению резервуара емкостью 75 тысяч тонн, который был одним из крупнейших в Европе.

Читайте также Украина предложила Венгрии компромисс в отношении «Дружбы»

Корецкий отметил, что восстановление такого резервуара в предварительном виде не имеет смысла ни с технологической, ни с точки зрения безопасности, ведь он может снова стать мишенью для атак. По его мнению, целесообразнее строить подземные резервуарные парки казематного типа по стандартам НАТО, которые обеспечивают безопасное хранение различных сортов нефти и устойчивость к обстрелам.

Он пояснил, что инфраструктура нефтепровода включает в себя насосные агрегаты, компрессоры и другие элементы, поэтому восстановление требует комплексных работ. В частности, для безопасной эксплуатации необходимо создать сбросный резервуар, позволяющий снижать критическое давление в трубопроводе и предотвращать экологические аварии.

Корецкий также рассказал, что при пожаре на резервуаре существовала угроза масштабного разлива нефти, поэтому было принято решение временно перекачивать нефть в трубопровод, чтобы уменьшить риск экологической катастрофы.

Читайте также Еврокомиссия прокомментировала восстановление нефтепровода «Дружба»

«Или мы бы ждали, пока десятки тысяч тонн нефти выльются, или отправляем ее в трубопровод, чтобы уменьшить время тушения пожара. Мы выбрали второй вариант», — пояснил он.

По словам руководителя «Нафтогаза», сейчас продолжаются ремонтные работы и строительство трубопровода-перемычки, который позволит переориентировать потоки нефти из поврежденного резервуара на другую резервуарную группу.

Ожидается, что через месяц-полтора можно будет обеспечить технологическую возможность работы инфраструктуры. Параллельно готовится проектно-сметная документация, определяющая реальную стоимость полного восстановления и строительства новых подземных резервуаров.

Корецкий добавил, что в странах ЕС только подготовка такого проекта могла бы занять от трех до шести месяцев.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.