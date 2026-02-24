Украина предложила Венгрии компромисс в отношении «Дружбы» Сегодня 13:40 — Энергетика

Украина передала Будапешту несколько вариантов урегулирования ситуации вокруг транзита российской нефти и призвала венгерские власти не использовать этот вопрос во внутренней политике.

Об этом, как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Что стало причиной конфликта

Ранее Венгрия заблокировала решение о предоставлении Украине кредита Европейского Союза в 90 млрд евро. Речь идет о финансировании, которое планировалось привлечь через общий долг под гарантии бюджета ЕС.

Для принятия такого решения необходима единогласная поддержка всех 27 государств-членов ЕС, поэтому позиция Будапешта приостановила процесс.

Глава МИД Венгрии Петера Сийярто заявил, что его страна будет блокировать кредит, пока Украина не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Позиция Киева

По словам Сибиги, Украина готова к конструктивному диалогу и предложила венгерской стороне несколько реалистичных решений.

Министр подчеркнул, что Киев ожидает аналогичного подхода со стороны Будапешта и призвал не втягивать Украину во внутриполитические процессы Венгрии накануне выборов.

Также он сообщил, что украинская сторона не раз предлагала организовать встречу между президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном для нормализации двусторонних отношений. По словам Сибиги, ответа на эту инициативу не последовало.

«Вместо этого был избран путь публичных ультиматумов и шантажа», — добавил Сибига.

Атаки на инфраструктуру

27 января россияне ударили по энергетической инфраструктуре во Львовской области. Как выяснилось, дрон мог поразить звено трубопровода, по которому российскую нефть поставляют в Венгрию и Словакию. Нафтогаз подтвердил факт удара, но не сообщил, во что попали россияне. В компании лишь отметили, что это уже 15 атак за месяц по ее объектам.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо утверждает , что Украина намеренно затягивает восстановление поврежденного участка нефтепровода «Дружба» из-за якобы политического решения президента Украины Владимира Зеленского.

Европейский Союз считает , что только Украина должна решать, когда может быть восстановлена ​​поврежденная россией инфраструктура нефтепровода «Дружба».

Как сообщили в «Укрэнерго», вероятное прекращение аварийной поставки электроэнергии из Словакии никак не повлияет на ситуацию в объединенной энергосистеме Украины.

