0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина предложила Венгрии компромисс в отношении «Дружбы»

Энергетика
168
Украина передала Будапешту несколько вариантов урегулирования ситуации вокруг транзита российской нефти и призвала венгерские власти не использовать этот вопрос во внутренней политике.
Об этом, как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Что стало причиной конфликта

Ранее Венгрия заблокировала решение о предоставлении Украине кредита Европейского Союза в 90 млрд евро. Речь идет о финансировании, которое планировалось привлечь через общий долг под гарантии бюджета ЕС.
Для принятия такого решения необходима единогласная поддержка всех 27 государств-членов ЕС, поэтому позиция Будапешта приостановила процесс.
Глава МИД Венгрии Петера Сийярто заявил, что его страна будет блокировать кредит, пока Украина не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Позиция Киева

По словам Сибиги, Украина готова к конструктивному диалогу и предложила венгерской стороне несколько реалистичных решений.
Министр подчеркнул, что Киев ожидает аналогичного подхода со стороны Будапешта и призвал не втягивать Украину во внутриполитические процессы Венгрии накануне выборов.
Также он сообщил, что украинская сторона не раз предлагала организовать встречу между президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном для нормализации двусторонних отношений. По словам Сибиги, ответа на эту инициативу не последовало.
«Вместо этого был избран путь публичных ультиматумов и шантажа», — добавил Сибига.

Атаки на инфраструктуру

27 января россияне ударили по энергетической инфраструктуре во Львовской области. Как выяснилось, дрон мог поразить звено трубопровода, по которому российскую нефть поставляют в Венгрию и Словакию. Нафтогаз подтвердил факт удара, но не сообщил, во что попали россияне. В компании лишь отметили, что это уже 15 атак за месяц по ее объектам.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо утверждает, что Украина намеренно затягивает восстановление поврежденного участка нефтепровода «Дружба» из-за якобы политического решения президента Украины Владимира Зеленского.
Европейский Союз считает, что только Украина должна решать, когда может быть восстановлена ​​поврежденная россией инфраструктура нефтепровода «Дружба».
Как сообщили в «Укрэнерго», вероятное прекращение аварийной поставки электроэнергии из Словакии никак не повлияет на ситуацию в объединенной энергосистеме Украины.
По материалам:
РБК-Україна
Нефть
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems