Еще одна страна отправила Украине 10 мощных генераторов Сегодня 17:12 — Энергетика

В Украине поступило из Италии десять мощных генераторов, переданных Департаментом гражданской защиты, в рамках договоренностей между премьер-министром Италии Джорджией Мелони и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом проинформировало посольство Италии в понедельник, 23 февраля.

Посол Италии Карло Формоза отметил, что мобильные генераторы общей мощностью 1,5 МВА позволяют быстро обеспечить электроэнергией те места, где она необходима.

Генераторы оснащены колесами, что позволяет оперативно перемещать их в соответствии с потребностями и поддерживать работу критической инфраструктуры во время зимних холодов и атак рф.

Посол подчеркнул, что Италия продолжает оказывать конкретную помощь украинскому населению, обеспечивая защиту наиболее уязвимых групп и поддержку жизненно важных сервисов, в частности через поставки более 300 отопительных котлов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.