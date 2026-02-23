Еще одна страна отправила Украине 10 мощных генераторов
В Украине поступило из Италии десять мощных генераторов, переданных Департаментом гражданской защиты, в рамках договоренностей между премьер-министром Италии Джорджией Мелони и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом проинформировало посольство Италии в понедельник, 23 февраля.
Посол Италии Карло Формоза отметил, что мобильные генераторы общей мощностью 1,5 МВА позволяют быстро обеспечить электроэнергией те места, где она необходима.
Генераторы оснащены колесами, что позволяет оперативно перемещать их в соответствии с потребностями и поддерживать работу критической инфраструктуры во время зимних холодов и атак рф.
Посол подчеркнул, что Италия продолжает оказывать конкретную помощь украинскому населению, обеспечивая защиту наиболее уязвимых групп и поддержку жизненно важных сервисов, в частности через поставки более 300 отопительных котлов.
