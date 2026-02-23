Еврокомиссия прокомментировала восстановление нефтепровода «Дружба»
Европейский Союз считает, что только Украина должна решать, когда может быть восстановлена поврежденная россией инфраструктура нефтепровода «Дружба», по которому Венгрия и Словакия ранее получали российскую нефть.
Об этом заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Анна-Кайса Итконнен на брифинге в Брюсселе, сообщает Укринформ.
Позиция Еврокомиссии
Относительно сроков ремонта украинское правительство «настроено провести ремонт, но, конечно, с оговоркой относительно высокого риска повторных российских атак, как на ремонтные бригады, так и на инфраструктуру», — сказала спикер.
«Мы будем приветствовать запуск трубопровода, но решение остается только за Украиной, ремонтировать ли его, и если да, то когда», — сказала Итконнен.
Она напомнила, что после предыдущих российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины украинцы восстанавливали объекты, которые затем снова разрушались россией.
Отдельно она напомнила, что россия еще до начала войны в Украине превратила зависимость Европы от ископаемого топлива в оружие.
Спикер также в очередной раз подчеркнула, что непосредственных рисков для энергетической безопасности Венгрии или Словакии пока нет, поскольку у обеих стран есть резервные запасы нефти, достаточные для покрытия 90-дневного спроса.
Атаки на инфраструктуру
27 января россияне ударили по энергетической инфраструктуре во Львовской области. Как выяснилось, дрон мог поразить звено трубопровода, по которому российскую нефть поставляют в Венгрию и Словакию. Нафтогаз подтвердил факт удара, но не сообщил, куда именно попали россияне. В компании лишь отметили, что это уже 15 атак за месяц по ее объектам.
18 февраля глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна прекращает поставки дизельного топлива в Украину до возобновления работы нефтепровода «Дружба». Он заявил, что поставки нефти до сих пор не возобновлены «по решению Украины» и назвал это «чисто политическим решением».
Со своей стороны премьер-министр Словакии Роберт Фицо утверждает, что Украина намеренно затягивает восстановление поврежденного участка нефтепровода «Дружба» из-за якобы политического решения президента Украины Владимира Зеленского.
Министр иностранных дел Андрей Сибига напомнил Венгрии, что проблемы с транзитом российской нефти вызваны именно агрессией рф и ее ударами по инфраструктуре нефтепровода «Дружба», на которые Будапешт публично не реагирует.
Поделиться новостью
Также по теме
Еврокомиссия прокомментировала восстановление нефтепровода «Дружба»
В Украине в 2026 году планируется построить до 600 МВт ветровых электростанций
Где в Европе самые высокие цены на электроэнергию (инфографика)
В ДТЭК объяснили, почему во время действия графиков отключений «прыгает» напряжение
EBA призывает НКРЭКУ урегулировать миллиардные долги на балансирующем рынке электроэнергии
Ученые назвали самую выгодную систему отопления дома