Еврокомиссия прокомментировала восстановление нефтепровода «Дружба» Сегодня 08:32 — Энергетика

Европейский Союз считает, что только Украина должна решать, когда может быть восстановлена ​​поврежденная россией инфраструктура нефтепровода «Дружба», по которому Венгрия и Словакия ранее получали российскую нефть.

Об этом заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Анна-Кайса Итконнен на брифинге в Брюсселе, сообщает Укринформ.

Позиция Еврокомиссии

Относительно сроков ремонта украинское правительство «настроено провести ремонт, но, конечно, с оговоркой относительно высокого риска повторных российских атак, как на ремонтные бригады, так и на инфраструктуру», — сказала спикер.

«Мы будем приветствовать запуск трубопровода, но решение остается только за Украиной, ремонтировать ли его, и если да, то когда», — сказала Итконнен.

Она напомнила, что после предыдущих российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины украинцы восстанавливали объекты, которые затем снова разрушались россией.

Читайте также Хорватия отказалась помогать транспортировать российскую нефть для Венгрии и Словакии

Отдельно она напомнила, что россия еще до начала войны в Украине превратила зависимость Европы от ископаемого топлива в оружие.

Спикер также в очередной раз подчеркнула, что непосредственных рисков для энергетической безопасности Венгрии или Словакии пока нет, поскольку у обеих стран есть резервные запасы нефти, достаточные для покрытия 90-дневного спроса.

Атаки на инфраструктуру

27 января россияне ударили по энергетической инфраструктуре во Львовской области. Как выяснилось, дрон мог поразить звено трубопровода, по которому российскую нефть поставляют в Венгрию и Словакию. Нафтогаз подтвердил факт удара, но не сообщил, куда именно попали россияне. В компании лишь отметили, что это уже 15 атак за месяц по ее объектам.

18 февраля глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил , что его страна прекращает поставки дизельного топлива в Украину до возобновления работы нефтепровода «Дружба». Он заявил, что поставки нефти до сих пор не возобновлены «по решению Украины» и назвал это «чисто политическим решением».

Со своей стороны премьер-министр Словакии Роберт Фицо утверждает, что Украина намеренно затягивает восстановление поврежденного участка нефтепровода «Дружба» из-за якобы политического решения президента Украины Владимира Зеленского.

Министр иностранных дел Андрей Сибига напомнил Венгрии, что проблемы с транзитом российской нефти вызваны именно агрессией рф и ее ударами по инфраструктуре нефтепровода «Дружба», на которые Будапешт публично не реагирует.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.