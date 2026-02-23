В Украине в 2026 году планируется построить до 600 МВт ветровых электростанций Сегодня 02:35 — Энергетика

В этом году в Украине ожидается строительство 500−600 МВт ВЭС, большинство из которых заработает в течение года.

Об этом сообщил глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков в ходе события Partners Meetup 2026 для участников и партнеров Украинской энергетической инициативы от Глобального договора ООН в Украине в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы провели исследование, опросив 37 компаний. В прошлом году было запущено 324 МВт ветромощности, что стало прорывом по сравнению с 2024 годом, когда заработало всего 20 МВт. В этом году ожидаем 500−600 МВт новых мощностей ВЭС, которые будут построены и большинство будет введено в эксплуатацию», — сказал Конеченков.

Он также обратил внимание, что в прошлом году было введено 512 МВт мощностей систем накопления энергии.

Развитие систем накопления энергии

«Относительно СНЭ тоже интересный показатель. 512 МВт было введено в прошлом году. Это говорит о том, что ветро-, солнечная энергетика и СНЭ создают отдельную сбалансированную систему, которая может генерировать э/э и не бояться обстрелов. Это более устойчивая технология, позволяющая выжить в условиях войны», — отметил глава УВЭА.

По его словам, сейчас ВИЭ-ассоциации также решают с НЭК «Укрэнерго» крайне важный вопрос присоединения к сетям, который позволит ускорить этот процесс для запуска новых проектов — ведут переговоры о том, чтобы бизнес мог сам готовить объекты сети для подключения.

«Регулятор НКРЭКУ уже на нашей стороне. И „Укрэнерго“ тоже частично поддерживает предложение упростить систему восстановления линий электропередачи, реконструкции трансформаторных подстанций, чтобы давать частным компаниям это делать. Это нужно, чтобы не затягивался процесс тендеров, чтобы ускорить вопрос присоединения новых энергетических объектов», — пояснил он.

Генеральный директор «Scatec Украина» Алина Свидерская, со своей стороны, назвала подключение к сетям самым сложным вопросом развития энергопроектов, что, по ее словам, обусловлено, прежде всего, ситуацией с безопасностью.

«Обычно самый сложный вопрос — подключение, особенно сейчас, когда нет понимания, каким образом вообще наша энергосистема будет выглядеть. Когда получаешь техусловия, наверное, надо быстро строить, потому что не знаешь, как изменится ситуация, и не надо ли через полгода достраивать еще одну подстанцию. Безопасная ситуация на подключение влияет, но „Укрэнерго“ очень профессионально работает. В Польше, где у нас есть проект, это на годы дольше, чем в Украине», — рассказала Свидерская.

По ее словам, в Украине очень хороший девелопмент ВИЭ-проектов, а самая большая проблема для инвестиций — это военные риски.

«Когда закончится война или даже во время войны, если убрать военные риски за счет страхования и гарантирования офтейка, то я огромных препятствий не вижу», — резюмировала гендиректор Scatec Украина.

