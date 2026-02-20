0 800 307 555
Ученые назвали самую выгодную систему отопления дома

Какие системы автономного отопления следует выбрать из доступных на рынке? Немецкие ученые решили это проверить. Проведя анализ экономической эффективности 13 различных систем отопления для типичного двухэтажного жилого дома в Германии, они назвали явного лидера.
Результаты исследования опубликованы в Journal of Building Engineering.
Исследователи анализировали современные сертифицированные системы отопления — разные типы топливных котлов и тепловых насосов. При этом они не учитывали классическую дровяную печку (буржуйку, печку или традиционную кирпичную печь) как отдельный вариант.
Экономический анализ базировался на расчетах общих затрат в течение жизненного цикла систем, учитывая как начальные инвестиции на приобретение и монтаж отопительной системы, так и расходы на топливо/электроэнергию и текущее техническое обслуживание.
Согласно выводам, тепловой насос с воздушным источником оказался лидером по экономическим показателям. Он обеспечивает самые низкие общие затраты благодаря эффективному использованию электроэнергии и относительно низкой цене установки. В то же время пеллетный котел с солнечной термической поддержкой и тепловой насос с ледовым накопителем являются самыми дорогими — из-за сложности конструкции, более дорогих материалов и более высоких эксплуатационных расходов.

Тепловой насос с воздушным источником: что нужно знать

Тепловой насос с воздушным источником — это устройство, которое в отличие от топливного котла или электрического радиатора не производит тепло самостоятельно, а переносит его из наружного воздуха внутрь дома. Он работает по принципу холодильника или кондиционера, только в обратном направлении.
Холодильник «высасывает» тепловую энергию из воздуха в своей внутренней камере, где хранятся продукты, и «выбрасывает» ее в комнатный воздух. Тепловой насос производите ровно так же: «высасывает» тепловую энергию из уличного воздуха, а затем выбрасывает ее в помещение через батареи, или прямо в комнатный воздух. Только мощность теплонасоса, разумеется, значительно больше, чем у холодильника.
Современные модели теплонасосов эффективно работают при температурах уличного воздуха до −15…−25 °C. Некоторые модели воздушных теплонасосов могут летом работать в обратном направлении, как кондиционер.
По материалам:
УНІАН
