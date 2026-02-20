Украина получит более 600 млн евро и выведенное из эксплуатации оборудование 6 европейских ТЭЦ и ТЭС Сегодня 16:24 — Энергетика

Денис Шмигаль на полях Министерской встречи МЭА

Украинская делегация во время заседания Международного энергетического агентства договорилась с партнерами о передаче оборудования из шести выведенных из эксплуатации европейских ТЭЦ и ТЭС для нужд украинских станций.

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

По его словам, оборудование будет оперативно перемещено в Украину и смонтировано для возобновления работы поврежденных объектов тепловой генерации.

Финансовая поддержка энергосектора

По итогам встреч в Париже партнеры объявили о дополнительных вкладах в поддержку украинской энергетики.

В частности:

более 250 млн евро взносов в Фонд поддержки энергетики Украины;

договоренность с США об отдельной программе помощи через проект SPARK на сумму 276 млн. долларов;

71 млн евро грантовой поддержки от Франции, которая будет предоставляться в течение 2026 года.

Передача оборудования и восстановление станций

Шмыгаль рассказал о договоренностях по передаче оборудования достигнуто с Латвией, Австрией, Финляндией, Хорватией, Францией и Германией. Речь идет как минимум о шести объектах тепловой генерации, выведенных из эксплуатации.

Полученное оборудование планируется использовать для возобновления работы украинских станций, которые получили повреждения в результате атак. По данным Министерства энергетики, это позволит усилить теплоснабжение в отопительный период.

Международные договоренности

Во время мероприятия Украина подписала Дорожную карту с Францией в сфере гражданской ядерной энергетики и заключила меморандум с Канадой о сотрудничестве в сфере энергетики.

«Создаем новую архитектуру координации помощи — single energy pipeline, чтобы помощь поступала быстрее, номенклатура отвечала нашим потребностям и возросла эффективность ее использования», — отметил Шмыгаль.

Кроме того, вместе со странами Балтии, Польшей, Финляндией, Данией и Норвегией была начата Региональная платформа координации по вопросам энергетической устойчивости для стран северо-восточного фланга ЕС. «Будем иметь единую рамку понимания рисков и сообща отвечать на многочисленные вызовы», — добавил министр энергетики.

