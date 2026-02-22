Где в Европе самые высокие цены на электроэнергию (инфографика)
Стоимость электроэнергии для домохозяйств в странах Европы существенно отличается, а самые высокие тарифы превосходят самые низкие — более чем в 6 раз.
Аналитики «Слово и дело» рассказывают, сколько домохозяйства платят за 1 кВт-ч в разных государствах, а также как выглядит на этом фоне Украина.
Данные для европейских стран приведены за первое полугодие 2025 года — средняя цена для домохозяйств с годовым потреблением от 2 500 до 5 000 кВт-ч по информации Eurostat. Для Украины указан актуальный тариф.
Где электроэнергия самая дорогая
Самые высокие цены зафиксированы в таких странах:
- Германия — 0,38 €/кВт-ч;
- Бельгия — 0,36 €/кВт-ч;
- Дания — 0,35 €/кВт-ч;
- Ирландия — 0,33 €/кВт-ч;
- Италия — 0,33 €/кВт-ч.
Также более 0,30 евро за кВт-ч платят в Чехии (0,32) и Лихтенштейне (0,31).
Средний диапазон
В большинстве стран Западной и Северной Европы цены колеблются от 0,22 до 0,29 евро. В частности:
- Франция — 0,27;
- Швеция — 0,27;
- Испания — 0,26;
- Польша — 0,26;
- Нидерланды — 0,23;
- Финляндия — 0,22.
В Норвегии и Исландии электроэнергия стоит 0,20 €/кВт-ч.
Где электроэнергия самая дешевая
Самые низкие тарифы зафиксированы в странах Юго-Восточной Европы и на Балканах:
- Босния и Герцеговина — 0,09 €/кВт-ч;
- Косово — 0,08 €/кВт-ч;
- Турция — 0,06 €/кВт-ч.
В Украине актуальная цена также составляет 0,08 €/кВт-ч, что является одним из самых низких показателей среди представленных стран.
Поделиться новостью
Также по теме
Где в Европе самые высокие цены на электроэнергию (инфографика)
В ДТЭК объяснили, почему во время действия графиков отключений «прыгает» напряжение
EBA призывает НКРЭКУ урегулировать миллиардные долги на балансирующем рынке электроэнергии
Ученые назвали самую выгодную систему отопления дома
Украина получит более 600 млн евро и выведенное из эксплуатации оборудование 6 европейских ТЭЦ и ТЭС
Как уменьшить отключения света: советы бизнесу