Где в Европе самые высокие цены на электроэнергию (инфографика)

Стоимость электроэнергии для домохозяйств в странах Европы существенно отличается, а самые высокие тарифы превосходят самые низкие — более чем в 6 раз.

Аналитики «Слово и дело» рассказывают, сколько домохозяйства платят за 1 кВт-ч в разных государствах, а также как выглядит на этом фоне Украина.

Данные для европейских стран приведены за первое полугодие 2025 года — средняя цена для домохозяйств с годовым потреблением от 2 500 до 5 000 кВт-ч по информации Eurostat. Для Украины указан актуальный тариф.

Где электроэнергия самая дорогая

Самые высокие цены зафиксированы в таких странах:

Германия — 0,38 €/кВт-ч;

Бельгия — 0,36 €/кВт-ч;

Дания — 0,35 €/кВт-ч;

Ирландия — 0,33 €/кВт-ч;

Италия — 0,33 €/кВт-ч.

Также более 0,30 евро за кВт-ч платят в Чехии (0,32) и Лихтенштейне (0,31).

Средний диапазон

В большинстве стран Западной и Северной Европы цены колеблются от 0,22 до 0,29 евро. В частности:

Франция — 0,27;

Швеция — 0,27;

Испания — 0,26;

Польша — 0,26;

Нидерланды — 0,23;

Финляндия — 0,22.

В Норвегии и Исландии электроэнергия стоит 0,20 €/кВт-ч.

Где электроэнергия самая дешевая

Самые низкие тарифы зафиксированы в странах Юго-Восточной Европы и на Балканах:

Босния и Герцеговина — 0,09 €/кВт-ч;

Косово — 0,08 €/кВт-ч;

Турция — 0,06 €/кВт-ч.

В Украине актуальная цена также составляет 0,08 €/кВт-ч, что является одним из самых низких показателей среди представленных стран.

