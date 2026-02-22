0 800 307 555
ру
Где в Европе самые высокие цены на электроэнергию (инфографика)

Энергетика
Сколько платят за свет европейцы: сравнение тарифов
Сколько платят за свет европейцы: сравнение тарифов, Фото: freepik
Стоимость электроэнергии для домохозяйств в странах Европы существенно отличается, а самые высокие тарифы превосходят самые низкие — более чем в 6 раз.
Аналитики «Слово и дело» рассказывают, сколько домохозяйства платят за 1 кВт-ч в разных государствах, а также как выглядит на этом фоне Украина.
Данные для европейских стран приведены за первое полугодие 2025 года — средняя цена для домохозяйств с годовым потреблением от 2 500 до 5 000 кВт-ч по информации Eurostat. Для Украины указан актуальный тариф.
Тарифы на свет
Тарифы на свет, Інфографіка: "Слово і діло"

Где электроэнергия самая дорогая

Самые высокие цены зафиксированы в таких странах:
  • Германия — 0,38 €/кВт-ч;
  • Бельгия — 0,36 €/кВт-ч;
  • Дания — 0,35 €/кВт-ч;
  • Ирландия — 0,33 €/кВт-ч;
  • Италия — 0,33 €/кВт-ч.
Также более 0,30 евро за кВт-ч платят в Чехии (0,32) и Лихтенштейне (0,31).

Средний диапазон

В большинстве стран Западной и Северной Европы цены колеблются от 0,22 до 0,29 евро. В частности:
  • Франция — 0,27;
  • Швеция — 0,27;
  • Испания — 0,26;
  • Польша — 0,26;
  • Нидерланды — 0,23;
  • Финляндия — 0,22.
В Норвегии и Исландии электроэнергия стоит 0,20 €/кВт-ч.

Где электроэнергия самая дешевая

Самые низкие тарифы зафиксированы в странах Юго-Восточной Европы и на Балканах:
  • Босния и Герцеговина — 0,09 €/кВт-ч;
  • Косово — 0,08 €/кВт-ч;
  • Турция — 0,06 €/кВт-ч.
В Украине актуальная цена также составляет 0,08 €/кВт-ч, что является одним из самых низких показателей среди представленных стран.
По материалам:
Слово і Діло
ЭлектроэнергияЭнергетика
Payment systems