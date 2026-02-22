0 800 307 555
В ДТЭК объяснили, почему во время действия графиков отключений «прыгает» напряжение

Почему возникают перепады напряжения после появления света
Почему возникают перепады напряжения после появления света, Фото: freepik
Когда свет возвращается после экстренных или стабилизационных отключений электроэнергии, в жилых помещениях случаются перепады напряжения. Это происходит из-за резкого роста нагрузки, вызванного одновременным включением большого количества электроприборов.
Специалисты ДТЭК Киевские электросети дают советы, как снизить риски.

Почему возникают перепады после появления света

Как объясняют энергетики, в условиях достаточного количества электроэнергии потребление распределяется равномерно в течение суток. А во время графиков отключения потребление концентрируется в часы, когда есть свет: жильцы одновременно включают бойлеры, обогреватели, электроплиты и другую мощную технику.
Поэтому электросети и проводка в домах работают с перегрузкой, а напряжение временно снижается. Обычно стабилизация происходит в течение 1−1,5 ч после восстановления питания.
Морозы дополнительно усложняют ситуацию и влияют на повышение электропотребления.
Еще одна причина перепадов напряжения — повреждение энергообъектов вследствие российских атак. Энергетики часто вынуждены использовать резервные линии питания, в результате чего увеличивается расстояние до источника электроэнергии и нагрузки на сети. Это может вызвать как снижение, так и повышение напряжения, особенно при переключениях.
Отдельная причина перепадов — повреждение или обрыв нулевого провода, которым сеть обратно соединяется с источником электроэнергии. В таком случае напряжение распределяется неравномерно: на одной фазе напряжение может снизиться до 150 В, а на другой — повыситься до 270−300 В и более.
Это аварийная ситуация, которая представляет угрозу для бытовой техники и требует срочного вмешательства специалистов.

Что делать украинцам

  • после восстановления электроснабжения включать мощные приборы постепенно, а не одновременно;
  • подождать 1−1,5 часа, ведь напряжение часто стабилизируется самостоятельно. Если перепады продолжаются дольше, обратитесь в ОСМД, ЖСК или управляющий домом для проверки внутридомовых сетей;
  • если внутренние сети исправны, управляющий должен подать заявку к оператору системы распределения для проверки внешних линий.

Почему растут суммы в платежках за электроэнергию, несмотря на отключение

До этого Finance.ua отмечал, что морозы, массированные обстрелы энергосистемы и особенности бытового пользования электроприборами повлияли на потребление электроэнергии в Киеве. Несмотря на отключение света, в январе часть жильцов увеличила использование, что привело к увеличению сумм в платежках даже при меньшем количестве часов электроснабжения.
