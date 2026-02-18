Хорватия отказалась помогать транспортировать российскую нефть для Венгрии и Словакии
Хорватия отказалась транспортировать российскую нефть по своему нефтепроводу Adria для Венгрии и Словакии.
Запрос Венгрии и Словакии
Просьбу 15 февраля озвучил глава МИД Венгрии Петер Сиярто после встречи с министром экономики Словакии Денисой Саковой. Они направили Хорватии совместное письмо, заявив, что «безопасность энергоснабжения страны никогда не должна быть идеологическим вопросом».
«Мы просим Хорватию обеспечить транспортировку российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу Adria, поскольку наше освобождение от санкций позволяет импортировать российскую нефть по морю в случае перебоев в снабжении трубопроводом», — отметил он.
Позиция Хорватии
Глава Минэкономики Хорватии Анте Шушняр ответил, что Хорватия не позволит поставить под угрозу поставки топлива в Центральную Европу, но решить эту проблему страна поможет в рамках законодательства ЕС и правил OFAC.
«Нефтепровод Adria готов, поэтому ни у одной страны ЕС не осталось технических оправданий для того, чтобы в дальнейшем быть привязанными к российской нефти. Баррель, купленный у россии, может казаться дешевле для некоторых стран, но помогает финансировать войну и нападения на украинский народ. Пора положить конец этой спекуляции на войне», — подчеркнул он.
