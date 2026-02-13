В Киев пришли генераторы от Словакии Сегодня 15:32 — Энергетика

В Киев пришли генераторы от Словакии

В Киев поступила партия гуманитарной помощи от Словакии общей стоимостью 166 тысяч евро.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

В целом Киев получил 16 генераторов разной мощности и 2 комплекта зарядных станций по 8 кВт. Самые мощные генераторы будут направлены на нужды столичных школ, сообщил мэр.

Гуманитарную поддержку оказали в рамках инициативы «Тепло для Украины», инициированной украинским посольством в Словакии в сотрудничестве со словацкой фандрейзинговой платформой Donio и десятком общественных организаций.

По информации Кличко, в рамках кампании собрали более 1 млн евро на помощь украинским общинам. За эти средства словацкие партнеры закупают и привозят генераторы и зарядные станции.

Ранее в Киев из Копенгагена , столицы Дании, пришла очередная партия гуманитарной помощи: три генератора мощностью 88, 110 и 128 кВт и мобильная котельная мощностью 1455 кВт. В сложных условиях энергетического кризиса это оборудование поможет усилить устойчивость критически важных объектов, социальных учреждений и домов города.

