Шмыгаль рассказал, какие очереди отключений ждут украинцев до конца февраля (условия)

Энергетика
49
Есть все возможности сохранить до конца февраля режим отключений э/э в 3−3,5 очереди, который наблюдается сейчас, при условии, что не будет новых повреждений энергообъектов, и с активностью солнца улучшится ситуация.
Об этом сообщил первый вице-премьер-министр энергетики Денис Шмыгаль, пишет interfax.
«Состояние энергосистемы такое: если с сегодняшнего дня мы живем без атак, то в таком состоянии, как сегодня, — в объеме 3−3,5 очереди — мы будем жить до конца февраля. Это объективная реальность. Даже введение дополнительной генерации не будет иметь значительного влияния. Ситуация начнет улучшаться, когда по природной причине будет больше солнечной э/э. Здесь нам нужно будет стратегически работать с накопителями. Также будет лучше, когда будет больше воды», — сказал Шмыгаль на заседании энергокомитета Верховной Рады в четверг.
По его словам, в несколько морозных дней, которые прогнозируют уже скоро, могут быть отключения в 4−4,5 очереди (всего 6 очередей почасовых графиков — ЕР).
«Это такая перспектива на ближайшие 3−4 недели», — подчеркнул глава Минэнерго.
На этом же заседании Шмыгаль сказал, что дефицит электроэнергии в Украине из-за потепления снизился с 5−6 ГВт до 4,3−4,5 ГВт. По его словам, солнечными днями, которые были вчера-позавчера, СЭС уже давали в сеть в пиковые часы 1,6−1,7 ГВт э/э.
В то же время, Централизованное отопление Киева полностью заменить на локальные источники тепла невозможно. «Полностью заменить систему централизованного отопления столицы (крупнейшую в Европе и построенную когда-то под большие ТЭЦ) теплоснабжением локальными источниками тепла или когенерационными установками невозможно. На этом акцентировали все эксперты и специалисты», — подчеркнул мэр столицы.
Напомним, бывший председатель правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий ранее заявил, что чтобы сделать Киев полностью энергонезависимым, нужно 800 миллионов евро.
Справка Finance.ua:

  • В январе 2026 года в Украину импортировано 13,6 тыс. тонн электрических аккумуляторов, что более чем вдвое (на 109%) превышает показатель января предыдущего года, когда он составил 6,5 тыс. тонн. Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
  • ТОП-3 крупнейших поставщиков: Китай — 9,5 млрд гривен. США — 1,51% (160 млн грн); Польша — 1,49% (155 млн грн).
Также Finance.ua собрал ключевую информацию в статье об условиях участия, порядке подачи заявок и возможности использования средств на энергетическую поддержку:

Энергетическая поддержка для предпринимателей: как ФЛП получить деньги на генераторы и горючее

По материалам:
Finance.ua
Энергетика
