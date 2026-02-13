Как подать заявку на «СвітлоДім» и получить деньги Сегодня 13:00 — Энергетика

Как подать заявку на «СвітлоДім» и получить деньги

«СветДом» — это правительственная программа поддержки многоквартирных домов для автономного электропитания во время длительных отключений.

В ее рамках можно получить государственную помощь в размере в 100 до 300 тыс. гривен на закупку генераторов, аккумуляторов, инверторов и прочего энергооборудования.

Заявку могут подать

объединение совладельцев многоквартирных домов (ОСМД);

управляющие многоквартирных домов;

жилищные и обслуживающие кооперативы любой формы собственности.

Пособие предоставляется на нужды всего дома, а не отдельных квартир. Форма собственности дома не имеет значения.

Физические лица и отдельные жильцы подать заявку не могут.

Как подать заявку и получить деньги

Прежде всего проверьте, что вы подходите под программу:

ОСМД или управляющий зарегистрированы как юридическое лицо;

дом расположен в Киеве или области;

у руководителя или уполномоченного лица есть квалифицированная электронная подпись (КЭП).

Перед подачей заявки необходимо открыть счет со специальным режимом для зачисления и целевого использования государственной помощи в банках-партнерах программы.

Зайдите на сайт svitlodim.gov.ua , нажмите кнопку «Подать заявку», вас перенаправит на портал «Дія» в раздел «Помощь многоквартирным домам на энергоустойчивость». В этот раздел также можно зайти напрямую по этой ссылке

нажмите «Подать заявление» и авторизуйтесь на портале с КЭП юридического лица или ФЛП;

заполните заявку: проверьте данные, укажите тип заявителя, местонахождение и этажность дома, добавив подтверждающие документы;

выберите направления и размер расходов, данные о котельной или договорах на оборудование (при наличии);

подтвердите согласие с условиями программы и подпишите заявление;

ждите решения и начисления пособия.

вітлоДі «С м»: что это, для кого и как подать заявку на приобретение оборудования для дома🏡

