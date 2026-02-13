Как подать заявку на «СвітлоДім» и получить деньги
«СветДом» — это правительственная программа поддержки многоквартирных домов для автономного электропитания во время длительных отключений.
В ее рамках можно получить государственную помощь в размере в 100 до 300 тыс. гривен на закупку генераторов, аккумуляторов, инверторов и прочего энергооборудования.
Заявку могут подать
- объединение совладельцев многоквартирных домов (ОСМД);
- управляющие многоквартирных домов;
- жилищные и обслуживающие кооперативы любой формы собственности.
Пособие предоставляется на нужды всего дома, а не отдельных квартир. Форма собственности дома не имеет значения.
Физические лица и отдельные жильцы подать заявку не могут.
Как подать заявку и получить деньги
Прежде всего проверьте, что вы подходите под программу:
- ОСМД или управляющий зарегистрированы как юридическое лицо;
- дом расположен в Киеве или области;
- у руководителя или уполномоченного лица есть квалифицированная электронная подпись (КЭП).
Перед подачей заявки необходимо открыть счет со специальным режимом для зачисления и целевого использования государственной помощи в банках-партнерах программы.
Зайдите на сайт svitlodim.gov.ua, нажмите кнопку «Подать заявку», вас перенаправит на портал «Дія» в раздел «Помощь многоквартирным домам на энергоустойчивость». В этот раздел также можно зайти напрямую по этой ссылке.
- нажмите «Подать заявление» и авторизуйтесь на портале с КЭП юридического лица или ФЛП;
- заполните заявку: проверьте данные, укажите тип заявителя, местонахождение и этажность дома, добавив подтверждающие документы;
- выберите направления и размер расходов, данные о котельной или договорах на оборудование (при наличии);
- подтвердите согласие с условиями программы и подпишите заявление;
- ждите решения и начисления пособия.
Читайте больше деталей об этой программе в нашей статье.
