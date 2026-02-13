0 800 307 555
Как подать заявку на «СвітлоДім» и получить деньги

«СветДом» — это правительственная программа поддержки многоквартирных домов для автономного электропитания во время длительных отключений.
В ее рамках можно получить государственную помощь в размере в 100 до 300 тыс. гривен на закупку генераторов, аккумуляторов, инверторов и прочего энергооборудования.

Заявку могут подать

  • объединение совладельцев многоквартирных домов (ОСМД);
  • управляющие многоквартирных домов;
  • жилищные и обслуживающие кооперативы любой формы собственности.
Пособие предоставляется на нужды всего дома, а не отдельных квартир. Форма собственности дома не имеет значения.
Физические лица и отдельные жильцы подать заявку не могут.

Как подать заявку и получить деньги

Прежде всего проверьте, что вы подходите под программу:
  • ОСМД или управляющий зарегистрированы как юридическое лицо;
  • дом расположен в Киеве или области;
  • у руководителя или уполномоченного лица есть квалифицированная электронная подпись (КЭП).
Перед подачей заявки необходимо открыть счет со специальным режимом для зачисления и целевого использования государственной помощи в банках-партнерах программы.
Зайдите на сайт svitlodim.gov.ua, нажмите кнопку «Подать заявку», вас перенаправит на портал «Дія» в раздел «Помощь многоквартирным домам на энергоустойчивость». В этот раздел также можно зайти напрямую по этой ссылке.
  • нажмите «Подать заявление» и авторизуйтесь на портале с КЭП юридического лица или ФЛП;
  • заполните заявку: проверьте данные, укажите тип заявителя, местонахождение и этажность дома, добавив подтверждающие документы;
  • выберите направления и размер расходов, данные о котельной или договорах на оборудование (при наличии);
  • подтвердите согласие с условиями программы и подпишите заявление;
  • ждите решения и начисления пособия.
Читайте больше деталей об этой программе в нашей статье.
«СвітлоДім»: что это, для кого и как подать заявку на приобретение оборудования для дома🏡
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
