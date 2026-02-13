Откуда украинцы импортируют аккумуляторы: ТОП-3 страны Сегодня 09:44 — Энергетика

Откуда украинцы импортируют аккумуляторы: ТОП-3 страны

В январе 2026 года в Украину импортировано 13,6 тыс. тонн электрических аккумуляторов, что более чем в два раза (на 109%) превышает показатель января предыдущего года, когда он составил 6,5 тыс. тонн.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Общая стоимость ввезенного оборудования составила более 10,4 млрд гривен. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года, объем импорта в денежном измерении вырос почти на 6,5 млрд гривен.

По результатам таможенного оформления аккумуляторов, на которые не распространяется действие льгот, в государственный бюджет было уплачено 316,8 млн гривен таможенных платежей.

Основным поставщиком энергоносителей стал Китай. Из этой страны украинцы импортировали 91% всех аккумуляторов общей стоимостью более 9,5 млрд. гривен.

ТОП-3 крупнейших поставщиков

Китай — 9,5 млрд гривен.

США — 1,51% (160 млн грн);

Польша — 1,49% (155 млн грн).

Напомним, российские обстрелы энергетической инфраструктуры заставляют украинский бизнес работать в условиях постоянных отключений электроэнергии, а иногда без воды и отопления.

Для многих предпринимателей это означает дополнительные расходы на автономность и риск остановки. В ответ на эти вызовы правительство ввело программу энергетической поддержки для бизнеса, которая предусматривает безвозвратную финансовую помощь и льготное кредитование под 0% годовых.

