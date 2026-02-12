Замерзшие дома в Киеве. Насколько пригодны к следующей зиме, и как подготовиться (видео) Сегодня 18:32 — Энергетика

Киевские многоэтажки превратились в холодильники после 4 месяцев промерзания

После удара по Дарницкой ТЭЦ-4 тысячи киевлян остались без стабильного теплоснабжения. По разным оценкам, речь идет о более тысячи многоэтажек. В городе продолжаются ремонты, но эксперты предупреждают: полностью восстановить разрушенные мощности к следующему отопительному сезону может быть сложно.



Об этом говорится в видео Finance.ua

Что произошло после повреждения ТЭЦ

После атаки коммунальные службы были вынуждены оперативно сливать воду из внутренних систем во многих домах. Это позволило сохранить сети, но означало фактическое отсутствие отопления для жильцов.

Там, где отреагировать вовремя не успели, часть труб придется менять полностью. В настоящее время в городе работают более 60 ремонтных бригад. Параллельно изменяются графики электроснабжения, чтобы обеспечить жильцам возможность хотя бы частично обогревать квартиры электроприборами.

Читайте также Украинцам автоматически пересчитают плату за коммуналку за период без отопления и воды

Однако ключевой вопрос — не только в текущих ремонтах, а в перспективе следующего отопительного сезона.

Успеют ли восстановить ТЭЦ до зимы

В эфире «Киев 24» директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что Украина рискует не успеть полностью восстановить разрушенные российскими атаками теплоэлектроцентрали до начала следующего отопительного сезона.

По его словам, проблема состоит в двух факторах: нужны значительные средства — речь идет о миллиардах гривен — и времени, которого фактически нет. К тому же, сохраняется риск новых атак на энергетическую инфраструктуру.

Ставка на когенерацию

Столичные власти уже устанавливают и запускают когенерационные газовые установки мощностью 9 и 18 МВт. Это оборудование одновременно производит тепло и электроэнергию и частично компенсирует потерю мощностей ТЭЦ.

Впрочем, эксперты предостерегают: когенерация — лишь часть решения.

Бывший глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон подчеркнул, что Киеву не стоит полагаться на один инструмент. Когенерационные установки важны, но они не способны самостоятельно закрыть все нужды столицы.

Подобного мнения придерживается и исполнительный директор Ассоциации энергоэффективности городов Святослав Павлюк. В эфире «Киев24» он отметил, что такие установки являются временным решением для улучшения ситуации, но на рынке просто нет достаточного количества оборудования.

Читайте также Централизованное отопление Киева полностью заменить на локальные источники тепла невозможно — Кличко

«Для этого нужно в среднем где-то около 1000 установок по 1,5 МВт. Или если 2,5 МВт, то соответственно нам их нужно немного меньше. Но тем не менее просто очереди на фабриках, производящих такие установки. Нам просто такое количество на рынке купить невозможно», — объяснил Павлюк.

По словам Макогона, мировые производители — в частности Jenbacher и Caterpillar — имеют очереди на изготовление и поставку таких машин от шести до девяти месяцев. Это серьезный вызов в контексте подготовки к следующей зиме.

Альтернатива — модульные газовые котельные

В качестве альтернативы эксперты предлагают более активно рассматривать современные газовые котлы и мобильные модульные котельные. Они более доступны на рынке, могут быстрее производиться, доставляться или даже арендоваться.

По словам Макогона, в США и Европе аренда модульной котельной мощностью около 10 МВт стоит от 15 до 30 тысяч долларов в месяц в зависимости от комплектации и срока. Преимущество такого решения — относительно небольшие инвестиции и возможность перемещения оборудования туда, где оно наиболее нужно.

Примерная стоимость мобильной котельной на 10 МВт составляет около 1 млн долларов. Для сравнения, когенерационная установка аналогичной мощности может стоить в 5−10 раз дороже.

Что дальше

Городской бюджет ограничен, а масштабы разрушений значительны. Следовательно, Киев стоит перед выбором: восстанавливать большие объекты централизованной генерации или делать ставку на более гибкую и распределенную систему теплоснабжения.

Детальнее об этом, а также практические советы, как согреться в холодном доме — ищите в видео:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.