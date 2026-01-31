Украинцам автоматически пересчитают плату за коммуналку за период без отопления и воды
Правительство приняло решение, гарантирующее автоматический перерасчет за непредоставленные или предоставленные в неполном объеме коммунальные услуги. Это касается теплоснабжения, водоснабжения и вывоза бытовых отходов.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Детали
Согласно решению правительства, украинцы будут оплачивать исключительно те коммунальные услуги, которые были фактически предоставлены.
По словам премьера, представители коммунальных услуг обязаны самостоятельно произвести перерасчет за весь период неоказания услуг и отразить эти суммы в платежках.
Потребителям никаких дополнительных заявлений подавать не нужно, а суммы перерасчета будут отражены в платежах за январь 2026 года.
«Информация о количестве дней отсутствия услуг по каждому дому должна быть обнародована на вебсайтах операторов. Суммы перерасчета будут отражены в платежках за январь 2026», — написала Свириденко.
