Укрпочта напомнила о сроках использования средств «Зимней поддержки»

По состоянию на конец января 2026 года средствами программы через Укрпочту воспользовались 4 259 380 раз. Это означает, что более 80% получателей уже полностью или частично получили и использовали пособие. У получателей остается около месяца, чтобы воспользоваться денежными средствами.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Сколько времени осталось на использование средств

Предельный срок использования средств «Зимней поддержки» для получателей пенсий и других социальных выплат, которым пособие было назначено автоматически, а также для граждан, подавших заявление через Укрпочту, истекает в конце февраля 2026 года.

По истечении этого срока неиспользованные суммы автоматически вернут в государственный бюджет.

На что можно потратить средства через Укрпочту

Вырученные средства можно использовать непосредственно в почтовых отделениях на:

оплату коммунальных услуг;

приобретение лекарств и медицинских товаров;

покупку товаров украинского производства, доступных в отделениях;

оформление подписки на печатные издания;

донаты на ВСУ.

Сколько украинцев воспользовались программой

Всего в 2025 году более 3,8 миллионов украинцев, или около 10% населения страны, оформили выплату через Укрпочту.

Из них 1 911 429 человек подали заявления лично в отделениях компании. Еще почти 2 миллиона граждан получили деньги автоматически вместе с пенсиями и другими социальными выплатами.

«Таким образом, через один канал был обеспечен доступ к программе более 3,8 миллиона граждан, в том числе жителей населенных пунктов с ограниченным доступом к цифровым сервисам», — сообщили в компании.

