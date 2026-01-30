Сколько стоит аренда дома в Украине Сегодня 20:02 — Личные финансы

переезд в дом за городом

Из-за постоянных отключений электроэнергии и отсутствия отопления, некоторые киевляне начинают задумываться над тем, чтобы переехать в частный дом.

Где какие цены рассказали эксперты: риелтор, основатель агентства Bondaruk Partners Елена Бондарук и риелтор Александр Бойко, пишет УНИАН . Мы выбрали главное.

От чего зависит цена

Если рассматривать частный сектор Киева и области, то расходы будут зависеть от класса дома:

эконом-класс — от 400 до 600 долларов в месяц;

современные сооружения (коттеджные застройки в Киеве или пригороде) — от 1000 долларов;

средний сегмент — 1000−2000 долларов;

бизнес — от 2500 долларов и выше.

По словам риелтора Елена Бондарук, есть предложения даже за 15 000 долларов, стоимость зависит от потребностей арендатора.

Впрочем, можно найти и недорогие варианты: «Половину дома можно арендовать и за 15 тысяч гривен, но его не всегда можно сделать автономным, в частности из-за того, что там старая проводка. По этой причине, к примеру, такие дома нельзя оборудовать зарядными станциями. А не все люди хотят пользоваться генераторами, потому что они не только требуют постоянных дополнительных расходов на горючее, но и создают дополнительный шум. Этот прибор может потреблять 1−2 литра бензина в час, то есть расходы на топливо могут составлять более 100 гривен в час. Если его постоянно использовать, то это дорогое удовольствие», — отмечает эксперт.

Где дешевле

Елена Бондарук предупреждает, что цены здесь очень разные. Большим спросом на регионы, где в Украине сейчас безопасно жить — Закарпатье (Ужгород), Львовская область. В западных регионах, где меньше обстрелов, цены выше, чем в Киеве:

«Но в основном стоимость аренды в других областях ниже, чем в столице, на 10−20%».

Гарантийный платеж (залог), говорит риэлтор, обычно составляет 100% от арендной ставки за месяц. То есть если стоимость аренды дома за месяц составляет 1000 долларов, то такая же сумма в гривневом эквиваленте и будет залогом.

Еще следует учитывать, что в случае использования генератора будут значительные дополнительные затраты и в отдельных случаях могут достигать уровня месячной арендной платы.

Где наибольший спрос

По словам Елены Бондарук, в Киевской области большим спросом пользуются следующие направления: Обуховская, Новообуховская, Одесская, Житомирская, Варшавская трассы, которые находятся на Правом берегу Днепра.

Ранее Finance.ua писал , что на первичном рынке растет интерес к квартирам в малоэтажных комплексах, тогда как на вторичном — к частным домам с возможностью автономного проживания.

Квартиры в крупных городах остаются довольно привлекательными с точки зрения ликвидности и арендного бизнеса. Но дома приобретают популярность среди тех, кто стремится вложить деньги в более стабильное и долгосрочное решение.

К покупке дома украинцев стимулируют:

приватность;

пространство;

отсутствие за стеной соседей;

наличие своего уединенного двора, на котором можно и собственный сад обустроить, и зону отдыха организовать.

Коммунальные расходы, конечно, есть. Но за ОСМД, лифт, обслуживание общей территории ничего платить не нужно. Дополнительно многое можно оптимизировать путем современных технологий и возможностей. К примеру, можно установить современный твердотопливный котел, можно приобрести солнечные батареи и т. д.

