0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько стоит аренда дома в Украине

Личные финансы
91
переезд в дом за городом
переезд в дом за городом
Из-за постоянных отключений электроэнергии и отсутствия отопления, некоторые киевляне начинают задумываться над тем, чтобы переехать в частный дом.
Где какие цены рассказали эксперты: риелтор, основатель агентства Bondaruk Partners Елена Бондарук и риелтор Александр Бойко, пишет УНИАН. Мы выбрали главное.

От чего зависит цена

Если рассматривать частный сектор Киева и области, то расходы будут зависеть от класса дома:
  • эконом-класс — от 400 до 600 долларов в месяц;
  • современные сооружения (коттеджные застройки в Киеве или пригороде) — от 1000 долларов;
  • средний сегмент — 1000−2000 долларов;
  • бизнес — от 2500 долларов и выше.
По словам риелтора Елена Бондарук, есть предложения даже за 15 000 долларов, стоимость зависит от потребностей арендатора.
Читайте также
Впрочем, можно найти и недорогие варианты: «Половину дома можно арендовать и за 15 тысяч гривен, но его не всегда можно сделать автономным, в частности из-за того, что там старая проводка. По этой причине, к примеру, такие дома нельзя оборудовать зарядными станциями. А не все люди хотят пользоваться генераторами, потому что они не только требуют постоянных дополнительных расходов на горючее, но и создают дополнительный шум. Этот прибор может потреблять 1−2 литра бензина в час, то есть расходы на топливо могут составлять более 100 гривен в час. Если его постоянно использовать, то это дорогое удовольствие», — отмечает эксперт.

Где дешевле

Елена Бондарук предупреждает, что цены здесь очень разные. Большим спросом на регионы, где в Украине сейчас безопасно жить — Закарпатье (Ужгород), Львовская область. В западных регионах, где меньше обстрелов, цены выше, чем в Киеве:
«Но в основном стоимость аренды в других областях ниже, чем в столице, на 10−20%».
Читайте также
Гарантийный платеж (залог), говорит риэлтор, обычно составляет 100% от арендной ставки за месяц. То есть если стоимость аренды дома за месяц составляет 1000 долларов, то такая же сумма в гривневом эквиваленте и будет залогом.
Еще следует учитывать, что в случае использования генератора будут значительные дополнительные затраты и в отдельных случаях могут достигать уровня месячной арендной платы.

Где наибольший спрос

По словам Елены Бондарук, в Киевской области большим спросом пользуются следующие направления: Обуховская, Новообуховская, Одесская, Житомирская, Варшавская трассы, которые находятся на Правом берегу Днепра.
Место для вашей рекламы
Ранее Finance.ua писал, что на первичном рынке растет интерес к квартирам в малоэтажных комплексах, тогда как на вторичном — к частным домам с возможностью автономного проживания.
Квартиры в крупных городах остаются довольно привлекательными с точки зрения ликвидности и арендного бизнеса. Но дома приобретают популярность среди тех, кто стремится вложить деньги в более стабильное и долгосрочное решение.
К покупке дома украинцев стимулируют:
  • приватность;
  • пространство;
  • отсутствие за стеной соседей;
  • наличие своего уединенного двора, на котором можно и собственный сад обустроить, и зону отдыха организовать.
Коммунальные расходы, конечно, есть. Но за ОСМД, лифт, обслуживание общей территории ничего платить не нужно. Дополнительно многое можно оптимизировать путем современных технологий и возможностей. К примеру, можно установить современный твердотопливный котел, можно приобрести солнечные батареи и т. д.
Читайте больше в нашей статье:
Квартира или частный дом? В какие квадратные метры лучше вкладывать деньги
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьЖилая недвижимость
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems