Сколько стоит аренда дома в Украине
Из-за постоянных отключений электроэнергии и отсутствия отопления, некоторые киевляне начинают задумываться над тем, чтобы переехать в частный дом.
Где какие цены рассказали эксперты: риелтор, основатель агентства Bondaruk Partners Елена Бондарук и риелтор Александр Бойко, пишет УНИАН. Мы выбрали главное.
От чего зависит цена
Если рассматривать частный сектор Киева и области, то расходы будут зависеть от класса дома:
- эконом-класс — от 400 до 600 долларов в месяц;
- современные сооружения (коттеджные застройки в Киеве или пригороде) — от 1000 долларов;
- средний сегмент — 1000−2000 долларов;
- бизнес — от 2500 долларов и выше.
По словам риелтора Елена Бондарук, есть предложения даже за 15 000 долларов, стоимость зависит от потребностей арендатора.
Читайте также
Впрочем, можно найти и недорогие варианты: «Половину дома можно арендовать и за 15 тысяч гривен, но его не всегда можно сделать автономным, в частности из-за того, что там старая проводка. По этой причине, к примеру, такие дома нельзя оборудовать зарядными станциями. А не все люди хотят пользоваться генераторами, потому что они не только требуют постоянных дополнительных расходов на горючее, но и создают дополнительный шум. Этот прибор может потреблять 1−2 литра бензина в час, то есть расходы на топливо могут составлять более 100 гривен в час. Если его постоянно использовать, то это дорогое удовольствие», — отмечает эксперт.
Где дешевле
Елена Бондарук предупреждает, что цены здесь очень разные. Большим спросом на регионы, где в Украине сейчас безопасно жить — Закарпатье (Ужгород), Львовская область. В западных регионах, где меньше обстрелов, цены выше, чем в Киеве:
«Но в основном стоимость аренды в других областях ниже, чем в столице, на 10−20%».
Читайте также
Гарантийный платеж (залог), говорит риэлтор, обычно составляет 100% от арендной ставки за месяц. То есть если стоимость аренды дома за месяц составляет 1000 долларов, то такая же сумма в гривневом эквиваленте и будет залогом.
Еще следует учитывать, что в случае использования генератора будут значительные дополнительные затраты и в отдельных случаях могут достигать уровня месячной арендной платы.
Где наибольший спрос
По словам Елены Бондарук, в Киевской области большим спросом пользуются следующие направления: Обуховская, Новообуховская, Одесская, Житомирская, Варшавская трассы, которые находятся на Правом берегу Днепра.
Ранее Finance.ua писал, что на первичном рынке растет интерес к квартирам в малоэтажных комплексах, тогда как на вторичном — к частным домам с возможностью автономного проживания.
Квартиры в крупных городах остаются довольно привлекательными с точки зрения ликвидности и арендного бизнеса. Но дома приобретают популярность среди тех, кто стремится вложить деньги в более стабильное и долгосрочное решение.
К покупке дома украинцев стимулируют:
- приватность;
- пространство;
- отсутствие за стеной соседей;
- наличие своего уединенного двора, на котором можно и собственный сад обустроить, и зону отдыха организовать.
Коммунальные расходы, конечно, есть. Но за ОСМД, лифт, обслуживание общей территории ничего платить не нужно. Дополнительно многое можно оптимизировать путем современных технологий и возможностей. К примеру, можно установить современный твердотопливный котел, можно приобрести солнечные батареи
и т. д.
Читайте больше в нашей статье:
Поделиться новостью
Также по теме
Сколько стоит аренда дома в Украине
Укрпочта напомнила о сроках использования средств «Зимней поддержки»
В Киеве на Троещине супермаркеты начали работать круглосуточно (список)
Средняя зарплата в Украине выросла свыше 30 тыс. грн
Реально ли начать карьеру в ІТ в 2026 (инфографика)
Какие пенсионеры могут не платить коммуналку с 1 февраля