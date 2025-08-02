Квартира или дом: преимущества и недостатки — Finance.ua

Квартира или дом: преимущества и недостатки Сегодня 16:00 — Недвижимость

Квартира или дом: преимущества и недостатки

Существенные трансформации происходят на рынке недвижимости Украины. Часть застроек из-за войны приостановлена. Спрос заметно сместился из центра Киева и других крупных городов в пригороды и западные области.

Что интересует покупателей

На первичном рынке растет интерес к квартирам в малоэтажных комплексах, тогда как на вторичном — к частным домам с возможностью автономного проживания.

Квартиры в крупных городах остаются достаточно привлекательными с точки зрения ликвидности и арендного бизнеса. Но дома приобретают популярность среди тех, кто стремится вложить деньги в более стабильное и долгосрочное решение.

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Преимущества и недостатки квартиры

Квартиры в основном выбирают те, кому важно находиться ближе к центрам городов, где и деловая активность сосредоточена, и учебные и медицинские заведения неподалеку расположены, и развлечений хватает.

В большинстве случаев вместе с этим интересуются:

уровнем инфраструктуры;

состоянием коммуникаций;

арендным потенциалом.

Среди недостатков недвижимости этого типа можно выделить безусловную зависимость от ЖЭКов или ОСМД. Причем повлиять на качество обслуживания есть возможность далеко не всегда.

Для тех, кто приобретает квартиру с целью передавать ее в аренду, важно также учесть уровень конкуренции в конкретном районе. Заметим, что он активно меняется и на стабильность в этом отношении не следует рассчитывать.

Преимущества и недостатки частного дома

К покупке дома украинцев стимулируют:

приватность;

простор;

отсутствие за стеной соседей;

наличие собственного уединенного двора, на котором можно и собственный сад обустроить, и зону отдыха организовать.

Коммунальные расходы, конечно, есть. Но за ОСМД, лифт, обслуживание общей территории ничего платить не нужно.

Дополнительно многое можно оптимизировать путем современных технологий и возможностей. К примеру, можно установить современный твердотопливный котел, можно приобрести солнечные батареи и т. д.

Владельцы дома могут производить по собственному усмотрению перепланировку или достройку к нему, могут устанавливать любое оборудование, держать любых животных и т. п.

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