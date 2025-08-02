Квартира или дом: преимущества и недостатки — Finance.ua

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Квартира или дом: преимущества и недостатки

Недвижимость
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Квартира или дом: преимущества и недостатки
Квартира или дом: преимущества и недостатки
Существенные трансформации происходят на рынке недвижимости Украины. Часть застроек из-за войны приостановлена. Спрос заметно сместился из центра Киева и других крупных городов в пригороды и западные области.
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Что интересует покупателей
На первичном рынке растет интерес к квартирам в малоэтажных комплексах, тогда как на вторичном — к частным домам с возможностью автономного проживания.
Квартиры в крупных городах остаются достаточно привлекательными с точки зрения ликвидности и арендного бизнеса. Но дома приобретают популярность среди тех, кто стремится вложить деньги в более стабильное и долгосрочное решение.
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Преимущества и недостатки квартиры

Квартиры в основном выбирают те, кому важно находиться ближе к центрам городов, где и деловая активность сосредоточена, и учебные и медицинские заведения неподалеку расположены, и развлечений хватает.
В большинстве случаев вместе с этим интересуются:
  • уровнем инфраструктуры;
  • состоянием коммуникаций;
  • арендным потенциалом.
Среди недостатков недвижимости этого типа можно выделить безусловную зависимость от ЖЭКов или ОСМД. Причем повлиять на качество обслуживания есть возможность далеко не всегда.
Для тех, кто приобретает квартиру с целью передавать ее в аренду, важно также учесть уровень конкуренции в конкретном районе. Заметим, что он активно меняется и на стабильность в этом отношении не следует рассчитывать.
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Преимущества и недостатки частного дома

К покупке дома украинцев стимулируют:
  • приватность;
  • простор;
  • отсутствие за стеной соседей;
  • наличие собственного уединенного двора, на котором можно и собственный сад обустроить, и зону отдыха организовать.
Коммунальные расходы, конечно, есть. Но за ОСМД, лифт, обслуживание общей территории ничего платить не нужно.
Дополнительно многое можно оптимизировать путем современных технологий и возможностей. К примеру, можно установить современный твердотопливный котел, можно приобрести солнечные батареи и т. д.
Владельцы дома могут производить по собственному усмотрению перепланировку или достройку к нему, могут устанавливать любое оборудование, держать любых животных и т. п.
Читайте больше в нашей статье:

Квартира или частный дом? В какие квадратные метры лучше вкладывать деньги

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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