Какие цены на самые дорогие квартиры в Киеве (инфографика) — Finance.ua

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Какие цены на самые дорогие квартиры в Киеве (инфографика)

Недвижимость
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Какие цены на самые дорогие квартиры в Киеве (инфографика)
Какие цены на самые дорогие квартиры в Киеве (инфографика)
На вторичном рынке средняя цена двухкомнатной квартиры в столице равна 100 тысячам долларов. За последние полгода стоимость такого жилья в столице выросла на 4%.
Об этом сообщает портал недвижимости ЛУН.
Средняя стоимость трехкомнатной квартиры в Киеве еще выше и составляет 150 тыс. долл., что на 8% больше, чем полгода назад.
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Районы

По-прежнему самое дешевое двухкомнатное жилье зафиксировано в Деснянском районе. Здесь квартиру с ремонтом можно купить в среднем за 59,9 тыс. долл.
Затем следует Святошинский район, где двухкомнатное жилье с ремонтом стоит 65 тыс. долл.
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Лидером по самым высоким ценам традиционно является Печерский район, где двухкомнатная квартира с ремонтом стоит в среднем:
  • 210 тыс. долл.,
  • без ремонта 167 тыс. долл.
Второе место занимает Шевченковский район, где двухкомнатное жилье с ремонтом стоит:
  • 125 тыс. долл.,
  • а без ремонта уже 119,9 тыс. долл.
Замыкает ТОП-3 по цене Голосеевский район. Здесь средняя цена двухкомнатной квартиры с ремонтом составляет:
  • 125 тыс. долл.,
  • без ремонта — 90,5 тыс. долл.
Какие цены на самые дорогие квартиры в Киеве (инфографика)
Сколько стоит 3-ком. квартиры в Киеве
Самые низкие цены трехкомнатного жилья с ремонтом:
  • Деснянский район — 76 тыс. долл.;
  • Святошинский район — 82,5 тыс. долл.;
  • Днепровский район — 100 тыс. долл.
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Несмотря на регулярные обстрелы и сложную ситуацию, стоимость жилья в большинстве украинских городов продолжает расти. Однако на первичном рынке есть два исключения — Запорожье и Кропивницкий, где зафиксировано снижение цен. Об этом свидетельствуют данные платформы недвижимости ЛУН.
Наибольшее падение среди всех регионов за последние полгода именно в Запорожье: стоимость квадратного метра в долларах снизилась на 11%. В Кропивницком цены на новостройки также просели — на 7%.
Аналитики подсчитали, что в среднем, чтобы купить однокомнатную квартиру у застройщика в Запорожье, придется отдать 26 700 долларов. В Кропивницком цена на однокомнатную квартиру составляет почти 37 тыс. долларов.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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