Какие цены на самые дорогие квартиры в Киеве (инфографика) — Finance.ua

Какие цены на самые дорогие квартиры в Киеве (инфографика) Сегодня 11:00 — Недвижимость

Какие цены на самые дорогие квартиры в Киеве (инфографика)

На вторичном рынке средняя цена двухкомнатной квартиры в столице равна 100 тысячам долларов. За последние полгода стоимость такого жилья в столице выросла на 4%.

Об этом сообщает портал недвижимости ЛУН

Средняя стоимость трехкомнатной квартиры в Киеве еще выше и составляет 150 тыс. долл., что на 8% больше, чем полгода назад.

Районы

По-прежнему самое дешевое двухкомнатное жилье зафиксировано в Деснянском районе. Здесь квартиру с ремонтом можно купить в среднем за 59,9 тыс. долл.

Затем следует Святошинский район, где двухкомнатное жилье с ремонтом стоит 65 тыс. долл.

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Лидером по самым высоким ценам традиционно является Печерский район, где двухкомнатная квартира с ремонтом стоит в среднем:

210 тыс. долл.,

без ремонта 167 тыс. долл.

Второе место занимает Шевченковский район, где двухкомнатное жилье с ремонтом стоит:

125 тыс. долл.,

а без ремонта уже 119,9 тыс. долл.

Замыкает ТОП-3 по цене Голосеевский район. Здесь средняя цена двухкомнатной квартиры с ремонтом составляет:

125 тыс. долл.,

без ремонта — 90,5 тыс. долл.

Сколько стоит 3-ком. квартиры в Киеве

Самые низкие цены трехкомнатного жилья с ремонтом:

Деснянский район — 76 тыс. долл.;

Святошинский район — 82,5 тыс. долл.;

Днепровский район — 100 тыс. долл.

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Несмотря на регулярные обстрелы и сложную ситуацию, стоимость жилья в большинстве украинских городов продолжает расти. Однако на первичном рынке есть два исключения — Запорожье и Кропивницкий, где зафиксировано снижение цен. Об этом свидетельствуют данные платформы недвижимости ЛУН.

Наибольшее падение среди всех регионов за последние полгода именно в Запорожье: стоимость квадратного метра в долларах снизилась на 11%. В Кропивницком цены на новостройки также просели — на 7%.

Аналитики подсчитали, что в среднем, чтобы купить однокомнатную квартиру у застройщика в Запорожье, придется отдать 26 700 долларов. В Кропивницком цена на однокомнатную квартиру составляет почти 37 тыс. долларов.

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