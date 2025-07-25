Квартиры в Украине продолжают дорожать: что с ценами на вторичке — Finance.ua

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Квартиры в Украине продолжают дорожать: что с ценами на вторичке

Недвижимость
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Квартиры в Украине продолжают дорожать: что с ценами на вторичке
Квартиры в Украине продолжают дорожать: что с ценами на вторичке
Несмотря на снижение спроса, цены на жилье в Украине продолжают расти. За первые шесть месяцев 2025 года медианная стоимость квартир на вторичном рынке в долларах выросла в среднем на 11%. Больше всего подорожали 2-комнатные квартиры.
Об этом говорится в обзоре рынка от OLX.

Предложение и спрос

Количество объявлений о продаже квартир на вторичном рынке в Украине за первое полугодие 2025 года выросло на 4%.
В то же время интерес покупателей уменьшился: количество откликов на продажу квартир по всей Украине уменьшилось на 9%. Наиболее значимое уменьшение откликов произошло на 3-комнатные квартиры.

Цены на квартиры на вторичке

Как свидетельствует аналитика, средняя стоимость квартир в Украине сейчас следующая:
  • однушки — $37 500 (+7%);
  • двушки — $49 900 (+10%);
  • трешки — $61 000 (+8%).
Квартиры в Украине продолжают дорожать: что с ценами на вторичке

Цены в регионах

В большинстве областных центров цены растут — в том числе и в прифронтовых городах, где раньше наблюдалось снижение.
Киев традиционно лидирует по стоимости квартир (медиана $75 000). Следом — Львов ($55 000), Ужгород ($39 800) и Ивано-Франковск ($44 650).
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Наибольшее повышение цен за полгода на 1-, 2- и 3-комнатные квартиры зафиксировано в Харькове, но, несмотря на это, цены не достигли уровня 2021 года и остаются достаточно низкими.
Дешевле всего однокомнатные квартиры можно сейчас приобрести в таких городах:
  • Херсон — $15 000;
  • Запорожье — $15 850;
  • Сумы — $17 000;
  • Николаев — $18 000.
Квартиры в Украине продолжают дорожать: что с ценами на вторичке
В сегменте двухкомнатных квартир лидерами по росту цены в долларах стали Харьков (+21%), Черкассы (+12%) и Луцк (+11%).
Киев удерживает лидерство по стоимости двухкомнатной квартиры с медианной ценой $110 999, демонстрируя прирост на 8%. Недешевые двушки продают и во Львове ($75 000), Ужгороде ($63 000), Ивано-Франковске ($58 000) и Виннице ($57 800).
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В Запорожье же за жилье с двумя комнатами просят в среднем $23 000, а в Сумах — $25 000.
Квартиры в Украине продолжают дорожать: что с ценами на вторичке
Также Киев и Львов лидируют и в рейтинге средних цен на 3-комнатные квартиры ($160 000 и $93 000 соответственно).
Что касается центральных областей, то цены на трехкомнатные квартиры здесь следующие:
  • Винница — $68 000;
  • Черкассы — $62 480;
  • Кропивницкий — $50 000.
Квартиры в Украине продолжают дорожать: что с ценами на вторичке
Напомним, в июне 2025 года интерес к новостройкам среди украинцев снизился почти во всех регионах. В то же время наблюдается значительная вспышка спроса на вторичную недвижимость в некоторых областях. О самых дешевых и самых дорогих регионах по стоимости нового жилья — рассказали здесь.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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