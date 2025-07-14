Юридические ловушки при покупке квартиры: что следует знать в 2025 году — Finance.ua

Юридические ловушки при покупке квартиры: что следует знать в 2025 году Сегодня 08:01 — Личные финансы

Юридические ловушки при покупке квартиры: что следует знать в 2025 году

Журналисты сайта Новости. Live рассказали , в каких случаях квартира остается «вашей на бумаге», но юридически — нет.

Отмечается, что в 2025 году реестр недвижимости работает, но не идеально. Не все изменения фиксируются мгновенно, а некоторые архивные документы исчезли или были повреждены во время боевых действий. Это создает лазейки для махинаций: недвижимость продают по поддельным или неактуальным бумагам.

Чтобы уменьшить риски, следует:

проверить полную историю собственности квартиры;

обратить внимание на количество изменений владельцев за короткий промежуток времени;

убедиться, что документы не содержат исправлений или следов вмешательства;

заказать независимую юридическую проверку у специалиста по недвижимости.

Повышенная осторожность требуется в тех случаях, когда квартира получена в наследство недавно. Если с момента вступления в наследство еще не истек срок обжалования, любая сделка может быть подвергнута сомнению. То же касается квартир, которые находятся под арестом или являются предметом судебного разбирательства. Дополнительно следует:

проверить квартиру в Государственном реестре обременений;

найти информацию о владельце или самой квартире в судебном реестре (reyestr.court.gov.ua);

задать уточняющие вопросы продавцу — например, когда и как квартира приобретена в собственность;

избегать квартир, в отношении которых открыто наследственное дело менее полугода назад.

Иногда квартира формально принадлежит продавцу, но юридически у него нет полномочий самостоятельно заключать сделку.

Перед заключением договора необходимо проверить:

документы, подтверждающие полномочия продавца;

справку о составе зарегистрированных в квартире лиц;

наличие разрешений органов опеки (если это предусмотрено);

не передана ли квартира в управление, аренду или доверительное владение.

Квартира может быть юридически продана, но фактически остаться «оккупированной» людьми, имеющими право на проживание. Это особенно рискованно, если речь идет о:

детях младше 18 лет;

пожилых лицах, не имеющих другого жилья;

лиц, находящихся за границей или в ВСУ;

зарегистрированных без срока (без решения суда о выселении).

В договоре купли-продажи желательно четко зафиксировать, что:

продавец обязуется выписать всех людей до момента перехода права;

покупатель имеет право расторгнуть сделку, если это не будет выполнено.

Один из опасных сценариев — продажа жилья по доверенности. Даже нотариально удостоверенная доверенность может быть отозвана или подделана.

Чтобы минимизировать риски:

проверьте дату и объем полномочий в доверенности;

выясните, действует ли она на день заключения сделки;

убедитесь, что она внесена в реестр нотариальных действий;

по возможности — настаивайте на личном присутствии владельца.

Также должна насторожить ситуация, когда продавец сильно спешит или предлагает существенную скидку «если прямо сейчас». Это типичный признак мошеннических схем с двойными или тройными продажами.

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