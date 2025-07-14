Юридические ловушки при покупке квартиры: что следует знать в 2025 году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Юридические ловушки при покупке квартиры: что следует знать в 2025 году

Личные финансы
24
Юридические ловушки при покупке квартиры: что следует знать в 2025 году
Юридические ловушки при покупке квартиры: что следует знать в 2025 году
Журналисты сайта Новости. Live рассказали, в каких случаях квартира остается «вашей на бумаге», но юридически — нет.
Отмечается, что в 2025 году реестр недвижимости работает, но не идеально. Не все изменения фиксируются мгновенно, а некоторые архивные документы исчезли или были повреждены во время боевых действий. Это создает лазейки для махинаций: недвижимость продают по поддельным или неактуальным бумагам.
Чтобы уменьшить риски, следует:
  • проверить полную историю собственности квартиры;
  • обратить внимание на количество изменений владельцев за короткий промежуток времени;
  • убедиться, что документы не содержат исправлений или следов вмешательства;
  • заказать независимую юридическую проверку у специалиста по недвижимости.
Повышенная осторожность требуется в тех случаях, когда квартира получена в наследство недавно. Если с момента вступления в наследство еще не истек срок обжалования, любая сделка может быть подвергнута сомнению. То же касается квартир, которые находятся под арестом или являются предметом судебного разбирательства. Дополнительно следует:
  • проверить квартиру в Государственном реестре обременений;
  • найти информацию о владельце или самой квартире в судебном реестре (reyestr.court.gov.ua);
  • задать уточняющие вопросы продавцу — например, когда и как квартира приобретена в собственность;
  • избегать квартир, в отношении которых открыто наследственное дело менее полугода назад.
Иногда квартира формально принадлежит продавцу, но юридически у него нет полномочий самостоятельно заключать сделку.
Перед заключением договора необходимо проверить:
  • документы, подтверждающие полномочия продавца;
  • справку о составе зарегистрированных в квартире лиц;
  • наличие разрешений органов опеки (если это предусмотрено);
  • не передана ли квартира в управление, аренду или доверительное владение.
Квартира может быть юридически продана, но фактически остаться «оккупированной» людьми, имеющими право на проживание. Это особенно рискованно, если речь идет о:
  • детях младше 18 лет;
  • пожилых лицах, не имеющих другого жилья;
  • лиц, находящихся за границей или в ВСУ;
  • зарегистрированных без срока (без решения суда о выселении).
В договоре купли-продажи желательно четко зафиксировать, что:
  • продавец обязуется выписать всех людей до момента перехода права;
  • покупатель имеет право расторгнуть сделку, если это не будет выполнено.
Один из опасных сценариев — продажа жилья по доверенности. Даже нотариально удостоверенная доверенность может быть отозвана или подделана.
Чтобы минимизировать риски:
  • проверьте дату и объем полномочий в доверенности;
  • выясните, действует ли она на день заключения сделки;
  • убедитесь, что она внесена в реестр нотариальных действий;
  • по возможности — настаивайте на личном присутствии владельца.
Также должна насторожить ситуация, когда продавец сильно спешит или предлагает существенную скидку «если прямо сейчас». Это типичный признак мошеннических схем с двойными или тройными продажами.
По материалам:
Novyny.live
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems