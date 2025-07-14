Юридические ловушки при покупке квартиры: что следует знать в 2025 году — Finance.ua

Юридические ловушки при покупке квартиры: что следует знать в 2025 году
Журналисты сайта Новости. Live рассказали, в каких случаях квартира остается «вашей на бумаге», но юридически — нет.
Отмечается, что в 2025 году реестр недвижимости работает, но не идеально. Не все изменения фиксируются мгновенно, а некоторые архивные документы исчезли или были повреждены во время боевых действий. Это создает лазейки для махинаций: недвижимость продают по поддельным или неактуальным бумагам.
Чтобы уменьшить риски, следует:
- проверить полную историю собственности квартиры;
- обратить внимание на количество изменений владельцев за короткий промежуток времени;
- убедиться, что документы не содержат исправлений или следов вмешательства;
- заказать независимую юридическую проверку у специалиста по недвижимости.
Повышенная осторожность требуется в тех случаях, когда квартира получена в наследство недавно. Если с момента вступления в наследство еще не истек срок обжалования, любая сделка может быть подвергнута сомнению. То же касается квартир, которые находятся под арестом или являются предметом судебного разбирательства. Дополнительно следует:
- проверить квартиру в Государственном реестре обременений;
- найти информацию о владельце или самой квартире в судебном реестре (reyestr.court.gov.ua);
- задать уточняющие вопросы продавцу — например, когда и как квартира приобретена в собственность;
- избегать квартир, в отношении которых открыто наследственное дело менее полугода назад.
Иногда квартира формально принадлежит продавцу, но юридически у него нет полномочий самостоятельно заключать сделку.
Перед заключением договора необходимо проверить:
- документы, подтверждающие полномочия продавца;
- справку о составе зарегистрированных в квартире лиц;
- наличие разрешений органов опеки (если это предусмотрено);
- не передана ли квартира в управление, аренду или доверительное владение.
Квартира может быть юридически продана, но фактически остаться «оккупированной» людьми, имеющими право на проживание. Это особенно рискованно, если речь идет о:
- детях младше 18 лет;
- пожилых лицах, не имеющих другого жилья;
- лиц, находящихся за границей или в ВСУ;
- зарегистрированных без срока (без решения суда о выселении).
В договоре купли-продажи желательно четко зафиксировать, что:
- продавец обязуется выписать всех людей до момента перехода права;
- покупатель имеет право расторгнуть сделку, если это не будет выполнено.
Один из опасных сценариев — продажа жилья по доверенности. Даже нотариально удостоверенная доверенность может быть отозвана или подделана.
Чтобы минимизировать риски:
- проверьте дату и объем полномочий в доверенности;
- выясните, действует ли она на день заключения сделки;
- убедитесь, что она внесена в реестр нотариальных действий;
- по возможности — настаивайте на личном присутствии владельца.
Также должна насторожить ситуация, когда продавец сильно спешит или предлагает существенную скидку «если прямо сейчас». Это типичный признак мошеннических схем с двойными или тройными продажами.
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