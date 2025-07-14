Какие соцвыплаты обновят — Finance.ua

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Какие соцвыплаты обновят

Личные финансы
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Какие соцвыплаты обновят
Какие соцвыплаты обновят
Как написал в своей сводке президент Украины Владимир Зеленский, правительство обновит государственную поддержку граждан. Готовится к утверждению модернизация ряда социальных выплат.
Кого будет касаться
Это будет касаться выплат при рождении ребенка, поддержки матери в течение первых лет после рождения ребенка.
Продолжается реализация инициативы по «Пакету школьника».
«Около 180 тыс. украинских семей в этом году получат средства от государства на подготовку детей к школе», — сказал Зеленский.
Где взять деньги
«У государства есть деньги для обеспечения бесплатным питанием в школах детей с 1-го по 4-й классы, а также на прифронтовых территориях — всех детей с 1-го по последний классы. Как бы ни было сложно, чиновники находят ресурс для социально значимых решений», — подытожил он.
Ранее Министерство социальной политики сообщало, что в 2026 году содержимое «Пакета малыша» пересмотрят. В последний раз содержимое пакета было обновлено в 2023-м: появилась тёплая одежда, увеличен размер одеяла, добавлены практичные пеленки. По официальной информации Министерства социальной политики, содержание «Пакета малыша» пересматривается не реже одного раза в четыре года.
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Напомним, «Пакет малыша» при рождении ребенка в Украине выдают с 1 сентября 2018 года.
С 2020 года введен механизм получения денежной компенсации за него. Минсоцполитики определило, что стоимость «Пакета малыша» составляет три размера прожиточного минимума для детей в возрасте до 6 лет на дату рождения ребенка.
С 1 января 2025 года прожиточный минимум для всех социальных и демографических групп остался неизменным, в том числе и для детей до шести лет, стоимость «Пакета малыша» и размер его денежной компенсации в 2025 году являются такими же, как в 2024 году, и составляют 7 689 гривен.
По материалам:
Finance.ua
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