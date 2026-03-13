Самые бедные оплатят топливо для крутых авто? Исправит ли ситуацию новый кешбэк (мнение эксперта) Сегодня 12:24 — Личные финансы

Самые бедные оплатят топливо для крутых авто? Исправит ли ситуацию новый кешбэк (мнение эксперта)

Новый правительственный пакет поддержки для людей, включающий, в частности, кешбэк на горючее, неэффективен с экономической точки зрения.

Об этом сообщил директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский в Facebook

По его словам, этот кешбэк подразумевает, что фактически налогоплательщики, включая самых бедных, начнут сбрасываться на бензин для всех автомобилистов.

«Правительство будет субсидировать горючее владельцам многолитровых тачек. В мирное время это было бы тупо. Сейчас во время войны это почти диверсия», — отмечает экономист.

Где брать деньги

«Деньги на такую ​​компенсацию могут брать из резервного фонда бюджета, который в военное время предназначен для непредвиденных расходов, например на восстановление критической инфраструктуры после атак», — пишет он.

При этом в других странах правительства реагируют на скачки цен на горючее призывами ограничивать использование частных авто, чтобы снизить спрос.

«Что касается другой программы — выплаты по 1500 грн для 13 миллионов пенсионеров и других уязвимых категорий — она ​​будет еще дороже для бюджета, около 20 млрд грн. Во время войны эти средства могли бы пойти на зарплаты военным, вооружение, восстановление критической инфраструктуры», — написал эксперт.

Напомним, что правительство готовит новый пакет поддержки для населения, предусматривающий единовременные выплаты для социально уязвимых граждан и кешбэк на горючее.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассказала детали об этих программах.

Кешбэк на горючее для украинцев.

Во время заправки на АЗС граждане смогут получать часть израсходованных средств обратно.

Размер компенсации составит:

15% кешбэка на дизельное топливо;

10% - на бензин;

5% - на автогаз.

Программа будет действовать до 1 мая на автозаправочных станциях, которые присоединятся к инициативе.

Выплаты планируют осуществлять через программу «Национальный кешбэк», которой уже пользуются 9,4 млн граждан.

