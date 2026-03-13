Самые бедные оплатят топливо для крутых авто? Исправит ли ситуацию новый кешбэк (мнение эксперта)
Новый правительственный пакет поддержки для людей, включающий, в частности, кешбэк на горючее, неэффективен с экономической точки зрения.
Об этом сообщил директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский в Facebook.
По его словам, этот кешбэк подразумевает, что фактически налогоплательщики, включая самых бедных, начнут сбрасываться на бензин для всех автомобилистов.
«Правительство будет субсидировать горючее владельцам многолитровых тачек. В мирное время это было бы тупо. Сейчас во время войны это почти диверсия», — отмечает экономист.
Где брать деньги
«Деньги на такую компенсацию могут брать из резервного фонда бюджета, который в военное время предназначен для непредвиденных расходов, например на восстановление критической инфраструктуры после атак», — пишет он.
При этом в других странах правительства реагируют на скачки цен на горючее призывами ограничивать использование частных авто, чтобы снизить спрос.
«Что касается другой программы — выплаты по 1500 грн для 13 миллионов пенсионеров и других уязвимых категорий — она будет еще дороже для бюджета, около 20 млрд грн. Во время войны эти средства могли бы пойти на зарплаты военным, вооружение, восстановление критической инфраструктуры», — написал эксперт.
Напомним, что правительство готовит новый пакет поддержки для населения, предусматривающий единовременные выплаты для социально уязвимых граждан и кешбэк на горючее.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассказала детали об этих программах.
Кешбэк на горючее для украинцев.
Во время заправки на АЗС граждане смогут получать часть израсходованных средств обратно.
Размер компенсации составит:
- 15% кешбэка на дизельное топливо;
- 10% - на бензин;
- 5% - на автогаз.
Программа будет действовать до 1 мая на автозаправочных станциях, которые присоединятся к инициативе.
Выплаты планируют осуществлять через программу «Национальный кешбэк», которой уже пользуются 9,4 млн граждан.
