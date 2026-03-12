Зеленский анонсировал новые программы поддержки для украинцев: 1500 грн и кэшбек за горючее Сегодня 11:07 — Личные финансы

Средства будут начисляться автоматически, без дополнительных заявлений или бюрократических процедур

Президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке нескольких программ государственной поддержки гражданам.

Как он сообщил в своем Telegram-канале, соответствующие решения обсудили с премьер-министром Юлией Свириденко, первым вице-премьер-министром Денисом Шмыгалем и министрами Алексеем Соболевым и Денисом Улютиным.

Доплата для пенсионеров

Министерству социальной политики поручено подготовить программу специальной доплаты в апреле для пенсионеров и граждан, получающих социальные выплаты.

Предполагается, что не менее 13 млн украинцев получат дополнительную выплату в размере 1500 грн.

Денежные средства будут начисляться автоматически, без дополнительных заявлений или бюрократических процедур.

«Средства должны поступить людям без какой-либо бюрократии и будут начислены автоматически именно тем, чей уровень доходов означает, что поддержка нужна», — подчеркнул президент.

Кешбэк за горючее

Министерства экономики и энергетики Украины должны подготовить программу поддержки тем людям, которые сейчас испытывают особое давление из-за дестабилизации топливного рынка в результате ситуации вокруг Ирана и сокращения поставок нефти на мировой рынок.

Программа коснется потребителей дизеля, бензина и автомобильного газа в Украине и будет работать через систему кешбэка, позволяя компенсировать часть расходов на топливо.

Зеленский поручил Свириденко в ближайшее время разработать детали программ поддержки и представить их обществу.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что с 1 марта пенсии и страховые выплаты для миллионов украинцев будут проиндексированы на 12,1%. После перерасчета пенсии возрастут по меньшей мере на 100 гривен и не более чем на 2595 гривен.

По данным Минсоцполитики, минимальные пенсионные выплаты возрастут:

для пенсионеров в возрасте 80 лет и более при наличии не менее 25 лет стажа у мужчин и 20 лет у женщин, а также пенсионеров в возрасте от 65 лет и более, не работающих и имеющих полный страховой стаж (35/30 лет соответственно), минимальный размер пенсии возрастет с 3758 грн до 4213 грн;

для пенсионеров старше 70 лет с полным страховым стажем — с 3613 грн до 4050 гривен;

для пенсионеров в возрасте до 70 лет с полным страховым стажем — с 3323 грн до 3725 грн, а для пенсионеров с меньшим страховым стажем — с 3038 грн до 3406 грн.

Со своей стороны, председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявлял , что мартовская индексация пенсий не повлияет на значительную часть пенсионеров, в том числе тех, кто получает минимальную пенсию.

«Пенсия сначала рассчитывается по стажу и заработку. Если эта сумма меньше, государство доплачивает до минимального уровня. Индексация применяется только к рассчитанной сумме собственно пенсии, а не к доплате. В большинстве случаев даже после индексации размер основной пенсии остается ниже прожиточного минимума. Поэтому правительство увеличивает „тело“ пенсии, но одновременно уменьшает сумму доплаты до прожиточного минимума. И в результате фактически человек получает ту же сумму — пенсию в размере прожиточного минимума», — объяснял Гетманцев.

