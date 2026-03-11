80% безработных — женщины. Где искать работу и программы обучения Сегодня 19:02 — Личные финансы

Женщина ищет работу

В Украине стартовала вторая волна национальной информационной кампании «Конечно, сможешь!», которая должна помочь женщинам найти работу или сменить профессию. Рассказываем о деталях программы и кому она будет полезна.

Инициативу реализуют ООН Женщины совместно с Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Главная цель нового этапа кампании — трудоустроить женщин в различных отраслях экономики, а также показать работодателям потенциал женщин, которые остаются за пределами рынка труда.

Особое внимание уделяется возможностям для безработных женщин, которые ищут работу, хотят пройти обучение или сменить профессиональное направление.

Война усугубила барьеры для занятости

По данным Быстрой оценки причиненного ущерба и потребностей (RDNA5), гендерный разрыв в оплате труда, который сокращался к 2022 году, снова стал расти.

При этом женщины составляют более 80% зарегистрированных безработных в Украине.

Создано при помощи ИИ

Среди основных барьеров для их трудоустройства:

профессиональная сегрегация на рынке труда;

вынужденное перемещение из-за войны;

большая нагрузка с неоплачиваемой досмотровой работы;

ограниченный доступ к гибким форматам занятости и обучения;

недостаточная инфраструктура по уходу за детьми.

Проблема безработицы среди молодых женщин

Отдельная проблема — занятость молодежи.

Среди украинцев 15−29 лет каждый пятый не работает, не учится и не проходит профессиональное обучение. Приблизительно 70% этой группы составляют молодые женщины.

Эксперты предупреждают, что в таких условиях страна рискует потерять потенциал целого поколения.

Где искать возможности работы и учебы

В рамках кампании создана онлайн-платформа youcan.com.ua , которая собрала в одном месте программы поддержки, обучения и трудоустройства для женщин.

Сервис работает как своеобразный навигатор: он помогает найти программы переквалификации, обучающие курсы и другие возможности в зависимости от ситуации человека.

Инициаторы кампании отмечают, что сегодня существует немало программ поддержки от государства, бизнеса и общественных организаций, однако далеко не все женщины знают об этих возможностях.

Новые профессии для женщин

В условиях кадрового дефицита открываются новые возможности для переквалификации.

Женщины все чаще овладевают профессиями, которые раньше считались «мужскими». В частности, речь идет о работе:

в гуманитарном разминировании;

водителями автобусов и тяжелой техники;

в энергетической отрасли;

операторами промышленных станков.

Эти профессии пользуются высоким спросом на рынке труда и предлагают конкурентную оплату.

В Министерстве экономики отмечают, что расширение участия женщин на рынке труда является важным условием для стабильности экономики в условиях войны.

По словам заместителя министра Дарии Марчак, украинский рынок труда остро нуждается в новых работниках и профессиональной гибкости, а более широкое вовлечение женщин в разные сектора экономики поможет преодолеть кадровый дефицит.

