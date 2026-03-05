Женщины занимают «мужские» профессии, но платят им меньше — исследование
Из-за процесса мобилизации, миграции и острого дефицита кадров бизнес начал пересматривать традиционные кадровые подходы. Женщины все чаще приходят в профессии, годами считавшиеся «мужскими». Но вместе с новыми ролями они нередко получают старую реальность: выполняют ту же работу, что и мужчины, однако зарабатывают меньше.
Такие выводы содержит исследование «Барометр рынка труда», проведенное компанией Grc.ua.
Бизнес активнее нанимает женщин на «мужские» профессии
По результатам исследования, 64% украинских компаний уже нанимают женщин на исторически «мужские» позиции. Год назад таких работодателей было чуть больше половины.
Еще 9% компаний планируют начать такой наем в ближайшее время.
Женщины все чаще работают в отраслях, которые раньше считались преимущественно «мужскими», в частности:
- аграрном секторе;
- промышленности;
- государственном управлении.
Аналитики отмечают, что эти изменения имеют, прежде всего, экономические причины. Из-за кадрового дефицита бизнес не может позволить себе игнорировать потенциальных кандидаток, когда вакансии остаются открытыми месяцами.
Гендерный разрыв в зарплатах никуда не исчез
Несмотря на расширение доступа к новым профессиям, неравенство в оплате труда остается.
В начале полномасштабной войны официальный гендерный разрыв в зарплатах составил 18,6%. В некоторых отраслях женщины могли зарабатывать на 41,4% меньше мужчин.
В 2025 году национальный индекс гендерного равенства подтвердил, что разрыв фактически не сократился.
При этом международные оценки фиксируют постепенный прогресс. По данным World Economic Forum, в Global Gender Gap Index Украина в 2022—2025 годах постепенно сокращала гендерный разрыв в сфере экономики, образования, здравоохранения и политики. Украинский индекс гендерного равенства в прошлом году составил 61,4 балла из 100.
Разница в зарплатных ожиданиях
Исследование показало, что многие работодатели не отслеживают системно вопросы равенства в оплате труда.
На вопрос о разнице в зарплатных ожиданиях кандидатов:
- три четверти компаний заявили, что гендерной разницы не видят и все зависит от конкретного человека;
- каждый пятый работодатель отметил, что женщины обычно готовы работать за более низкую зарплату, чем мужчины.
Аналитики отмечают, что такой подход может незаметно воспроизводить неравенство. Если компания ориентируется на ожидания кандидата, а не на рыночные зарплатные диапазоны, разрыв закрепляется автоматически.
Какую цель ставит государство
Проблему неравенства в оплате труда признают и на государственном уровне. В рамках Национальной стратегии правительство планирует сократить гендерный разрыв в зарплатах до 13,6% к 2030 году.
Однако эксперты отмечают, что реальные изменения зависят не только от законодательства, но и управленческих практик в самих компаниях.
Как Finance.ua писал ранее, в Украине продолжается экспериментальный проект обучения женщин на условно «мужские» профессии, и он уже показывает хорошие результаты. По ссылке мы рассказывали, какие профессии осваивают женщины в рамках проекта и как он работает.
Также мы сообщали, что по данным Госстата, гендерный разрыв в зарплате до полномасштабной войны составил 18,6% в пользу мужчин. Это значит, что женщина должна работать на 6,5 года дольше, чтобы заработать столько же, сколько мужчина.
