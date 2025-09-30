ИИ может усилить гендерный разрыв в зарплатах — какие отрасли под угрозой
Исследования свидетельствуют, что искусственный интеллект может углубить гендерный разрыв в зарплатах в ряде сфер — в частности, в строительстве, производстве и энергетике.
Об этом пишет The Independent.
Консалтинговая компания AINigma предостерегает, что разница в оплате между мужчинами и женщинами может возрасти также в таких отраслях:
- логистике,
- коммунальных услугах,
- сфере частных инвестиций,
- в творческих профессиях.
Где ситуация кардинально иная
В то же время в некоторых отраслях ИИ, напротив, способен помочь выровнять ситуацию. Это касается юридических услуг, государственного сектора, журналистики и маркетинга.
По словам Арне Моссельмана, генерального директора AINigma, мужчины примерно на 20% активнее женщин, пользующихся инструментами генеративного искусственного интеллекта, такими как ChatGPT.
«Существует реальная угроза, что GenAI станет катализатором еще большего гендерного неравенства в оплате труда, а не инструментом для его преодоления», — отмечает он.
По данным компании, 42% офисных работников уже применяют ИИ в своей работе. При этом каждый третий скрывает этот факт от руководства. Поэтому бизнесу следует четко определить правила пользования новыми технологиями и открыть доступ к ним для всех сотрудников — иначе риск усиления неравенства будет только расти.
Напомним, новое международное исследование выявило значительный гендерный разрыв в использовании генеративного искусственного интеллекта. По его данным, мужчины гораздо активнее пользуются ИИ, в то время как женщины составляют меньшинство как среди пользователей в повседневной жизни, так и в профессиональной сфере.
Также следует отметить, что гендерный разрыв в зарплатах остается одним из главных препятствий для экономического равенства в Украине. Женщины, выполняя ту же работу, часто получают меньше, чем мужчины. Это в свою очередь вредит экономике. Женщины, которые получают меньше, платят меньше налогов и имеют более низкую покупательную способность, что непосредственно влияет на экономическую активность и уровень жизни их семей. Сколько теряет украинская экономика из-за гендерного разрыва в зарплате — читайте здесь.
