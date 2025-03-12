ТОП-5 отраслей с наибольшим и наименьшим гендерным разрывом в зарплате (инфографика) — Finance.ua
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ТОП-5 отраслей с наибольшим и наименьшим гендерным разрывом в зарплате (инфографика)

Личные финансы
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ТОП-5 отраслей с наибольшим и наименьшим гендерным разрывом в зарплате (инфографика)
ТОП-5 отраслей с наибольшим и наименьшим гендерным разрывом в зарплате (инфографика)
Эксперты показали разницу в зарплатных ожиданиях между мужчинами и женщинами в зависимости от отрасли. Об этом пишет budni.robota.ua.
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По итогам 2024 года, гендерный разрыв в зарплатных ожиданиях и фактических окладах неравномерный по отраслям.
Наибольшая разница в желаемой зарплате и денежной компенсации в зависимости от пола наблюдается в сферах финансовых услуг, автомобильной промышленности и автобизнеса, банковского дела, энергетики и FMCG.
ТОП-5 отраслей с наибольшим и наименьшим гендерным разрывом в зарплате (инфографика)
К примеру, средние зарплатные ожидания среди женщин в финансовой отрасли составляют 24 123 грн, а мужчины на аналогичных должностях претендуют в среднем на 35 548 грн. Таким образом, мужчины просят на 11 425 грн больше, чем женщины, что составляет 47% разницы в ожиданиях.
Такой дисбаланс объясняется тем, что в этих областях мужчин традиционно больше — согласно данным robota.ua, гендерное распределение в этих отраслях составляет примерно 60% на 40%.
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Кроме того, на рынке труда наблюдается дефицит мужчин, что также приводит к тому, что их зарплатные ожидания и фактические оклады выше.

Наименьший гендерный разрыв

Разница незначительная в отраслях архитектурных и дизайнерских бюро; туризма, путешествий и пассажирских перевозок; образования; красоты, фитнеса и спорта; HR.
Более того, в отраслях HR и красоты, фитнеса, спорта женщины даже хотят получать, хоть и не существенно, но больше мужчин (23 727 грн против 23 241 грн и 19 316 грн против 19 166 грн соответственно).
Однако этого недостаточно для того, чтобы утверждать, что в «женских» отраслях ожидания женщин выше, поскольку разрыв в окладе составляет не более 1−2%.
ТОП-5 отраслей с наибольшим и наименьшим гендерным разрывом в зарплате (инфографика)
Результаты исследования robota.ua также свидетельствуют о том, что гендерный разрыв в зарплатных ожиданиях напрямую зависит от возраста и опыта специалистов.
Самые высокие оклады специалистов в возрасте от 36 до 45 лет, и именно в этом диапазоне разрыв в зарплатных ожиданиях самый большой.
ТОП-5 отраслей с наибольшим и наименьшим гендерным разрывом в зарплате (инфографика)
В 2024 году он составлял примерно 7655 грн, в 2023 году — 5523 грн, а в 2022 году — 4626 грн. Следовательно, разница в зарплатных ожиданиях в зависимости от возраста выросла на 3000 грн всего за три года.
ТОП-5 отраслей с наибольшим и наименьшим гендерным разрывом в зарплате (инфографика)
Что касается опыта работы и уровня квалификации, то разрыв в зарплатных ожиданиях является наибольшим среди более опытных и квалифицированных специалистов.
Специалисты-мужчины с опытом работы более 10 лет претендуют в среднем на 7 100 грн больше, чем женщины с аналогичным опытом работы (34 000 грн против 27 000 грн).
Такая же картина наблюдается и среди менее опытных специалистов: специалисты-мужчины с опытом работы от 5 до 10 лет в среднем хотят получать 29 000 грн, а специалисты-женщины с аналогичным стажем согласны на 24 000 грн. Разрыв в средней желаемой зарплате среди этой категории работников составляет 5000 грн.
ТОП-5 отраслей с наибольшим и наименьшим гендерным разрывом в зарплате (инфографика)
Эта тенденция наблюдается не только в Украине, но и во всем мире. Женщины не только имеют более низкие зарплатные ожидания, но и продолжают получать меньше равноценного труда и на аналогичных должностях.
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Напомним, в Украине с 2020 по 2024 год наблюдался рост числа физических лиц-предпринимателей (ФЛП), несмотря на сложные экономические и внешние условия, включая полномасштабное вторжение россии в 2022 году. По состоянию на конец 2024 года в стране насчитывалось 2,3 миллиона ФЛП, из которых 1,1 миллиона (48,1%) — женщины.
Таким образом, за пять лет общее количество ФЛП увеличилось на 330 тыс. или 17,1%, а количество женщин-предпринимателей — на 200 тыс., или на 22,5%.

Справка Finance.ua:

  • Женское предпринимательство в Украине стремительно набирает обороты — более двух третей (68%) украинок рассматривали возможность открытия собственного дела.
  • Для 48% опрошенных предпринимателей главным стимулом открытия бизнеса стала возможность реализовать свою мечту.
  • Директорами новых компаний в Украине все чаще становятся женщины. Больше всего таких компаний в прифронтовых областях. Меняются также и сферы бизнесов, где востребованы женщины. За год существенно увеличилось женщин — директоров айти-компаний, сельхозсферы и строительных бизнесов. В целом каждый третий украинский бизнес возглавляют женщины.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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