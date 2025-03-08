Недостаток средств удерживает 76% украинок от открытия собственного бизнеса — исследование
Женское предпринимательство в Украине стремительно набирает обороты — более двух третей (68%) украинок рассматривали возможность открытия собственного дела. Для 48% опрошенных предпринимателей главным стимулом открытия бизнеса стала возможность реализовать свою мечту.
Об этом говорится в исследовании Mastercard.
Что мотивирует украинок открывать бизнес
Кроме стремления воплотить свою мечту, среди других важных факторов, побуждающих украинок начать свой бизнес — желание работать на себя, осознание благоприятного момента, а также наличие перспективной идеи для реализации: каждый из этих факторов отметили по 29% респонденток, владелиц бизнеса.
Младшее поколение демонстрирует более высокие предпринимательские амбиции — 83% представительниц поколения Z и миллениалов в Украине хотят завести собственное дело, что превышает средние показатели исследования по миру, которые составляют 71% и 65% соответственно.
Среди приоритетных сфер для развития бизнеса украинки отмечают:
- онлайн-продажи (22%);
- образование, включая репетиторство (17%);
- сельское хозяйство (15%);
- пищевую отрасль (15%).
Примечательно, что только 3% опрошенных планируют начать бизнес в сфере ІТ, в то время как среди мужчин этот показатель достигает 14%.
Это свидетельствует о значительном потенциале для увеличения представленности женщин в технологическом секторе.
Барьеры и возможности
На пути к предпринимательству украинки сталкиваются как с объективными, так и с субъективными вызовами.
Нехватка опыта (47%), знаний (36%) и неуверенность в себе (38%) являются основными факторами, сдерживающими их от старта собственного дела.
Каждая третья (35%) считает, что предпринимательство «не для таких как она», что значительно ограничивает потенциал для развития.
Как мужчины, так и женщины называют недостаток средств основной причиной того, почему они еще не открыли собственное дело (65% мужчин и 76% женщин).
Однако женщины гораздо чаще упоминают об отсутствии необходимых навыков, таких как бухгалтерский учет или продажи (35% женщин против 21% мужчин), что подчеркивает важность специализированных образовательных программ для поддержки женского предпринимательства.
Те, кто уже начал бизнес, чаще всего испытывают трудности с:
- привлечением финансирования;
- разработкой бизнес-плана;
- выбором оптимальных технологий для развития своего дела.
Примечательно, что женщинам-предпринимателям труднее, чем мужчинам, балансировать между бизнесом и семейными обязанностями.
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33% украинок отмечают сложность сочетания предпринимательской деятельности с уходом за детьми, в то время как среди мужчин об этом говорят 7% респондентов.
Поддержка и развитие
На вопрос, какая поддержка помогла бы украинкам преодолеть барьеры и почувствовать себя более уверенно, чтобы начать собственное дело, наиболее распространенными ответами стали;
- расширение возможностей финансирования (41%);
- обучение базовым бизнес-навыкам (36%);
- обучение технологиям (30%).
Украинские предприниматели вдвое чаще мужчин (43% против 21%) называют менторство одним из важных способов поддержки для развития своего бизнеса.
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