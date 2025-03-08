Недостаток средств удерживает 76% украинок от открытия собственного бизнеса — исследование Сегодня 12:04

Недостаток средств удерживает 76% украинок от открытия собственного бизнеса — исследование, Фото: freepik

Женское предпринимательство в Украине стремительно набирает обороты — более двух третей (68%) украинок рассматривали возможность открытия собственного дела. Для 48% опрошенных предпринимателей главным стимулом открытия бизнеса стала возможность реализовать свою мечту.

Об этом говорится в исследовании Mastercard.

Что мотивирует украинок открывать бизнес

Кроме стремления воплотить свою мечту, среди других важных факторов, побуждающих украинок начать свой бизнес — желание работать на себя, осознание благоприятного момента, а также наличие перспективной идеи для реализации: каждый из этих факторов отметили по 29% респонденток, владелиц бизнеса.

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Младшее поколение демонстрирует более высокие предпринимательские амбиции — 83% представительниц поколения Z и миллениалов в Украине хотят завести собственное дело, что превышает средние показатели исследования по миру, которые составляют 71% и 65% соответственно.

Среди приоритетных сфер для развития бизнеса украинки отмечают:

онлайн-продажи (22%);

образование, включая репетиторство (17%);

сельское хозяйство (15%);

пищевую отрасль (15%).

Примечательно, что только 3% опрошенных планируют начать бизнес в сфере ІТ, в то время как среди мужчин этот показатель достигает 14%.

Это свидетельствует о значительном потенциале для увеличения представленности женщин в технологическом секторе.

Барьеры и возможности

На пути к предпринимательству украинки сталкиваются как с объективными, так и с субъективными вызовами.

Нехватка опыта (47%), знаний (36%) и неуверенность в себе (38%) являются основными факторами, сдерживающими их от старта собственного дела.

Каждая третья (35%) считает, что предпринимательство «не для таких как она», что значительно ограничивает потенциал для развития.

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Как мужчины, так и женщины называют недостаток средств основной причиной того, почему они еще не открыли собственное дело (65% мужчин и 76% женщин).

Однако женщины гораздо чаще упоминают об отсутствии необходимых навыков, таких как бухгалтерский учет или продажи (35% женщин против 21% мужчин), что подчеркивает важность специализированных образовательных программ для поддержки женского предпринимательства.

Те, кто уже начал бизнес, чаще всего испытывают трудности с:

привлечением финансирования;

разработкой бизнес-плана;

выбором оптимальных технологий для развития своего дела.

Примечательно, что женщинам-предпринимателям труднее, чем мужчинам, балансировать между бизнесом и семейными обязанностями.

33% украинок отмечают сложность сочетания предпринимательской деятельности с уходом за детьми, в то время как среди мужчин об этом говорят 7% респондентов.

Поддержка и развитие

На вопрос, какая поддержка помогла бы украинкам преодолеть барьеры и почувствовать себя более уверенно, чтобы начать собственное дело, наиболее распространенными ответами стали;

расширение возможностей финансирования (41%);

обучение базовым бизнес-навыкам (36%);

обучение технологиям (30%).

Украинские предприниматели вдвое чаще мужчин (43% против 21%) называют менторство одним из важных способов поддержки для развития своего бизнеса.

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