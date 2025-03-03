Casio выпустила новую модель к Международному женскому дню (фото, цена) — Finance.ua
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Casio выпустила новую модель к Международному женскому дню (фото, цена)

Фондовый рынок
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Casio выпустила новую модель к Международному женскому дню (фото, цена)
Casio выпустила новую модель к Международному женскому дню (фото, цена)
Casio представила специальный G-Shock GMA-P2125W-6A в фиолетовом дизайне. Об этом пишет itnet.com.ua.
Новинка представлена ​​в изящном фиолетовом оттенке с уникальным узором мимозы, олицетворяющим равенство, права и возможности женщин во всем мире.

Характеристики

Часы оснащены крупными стрелками для часов и минут, а также цифровым субциферблатом между третьим часом и шестым. Дисплей более удобен и легок для чтения. Функция Super Illuminator с двойной белой LED подсветкой подсвечивает экран, на котором появляется изображение мимозы.
Модель укомплектована рядом полезных функций, включая 31-зонное мировое время, секундомер, таймер и пять будильников. Точность кварцевого механизма составляет +/- 15 секунд в месяц, а экран защищен минеральным стеклом.
Размеры корпуса часов составляют 46×40,2 мм, а толщина — 11,2 мм, что делает их удобными для тонкого запястья (145−190 мм). Вес модели — 40 г, а ремешок выполнен из биоразлагаемого смоляного материала.
Водонепроницаемость часов — до 200 метров, что позволяет использовать их не только в повседневной жизни, но и во время тренировок и активного отдыха.

Цена

Выпуск намечен на март 2025 года. Ожидается, что модель будет доступна в Amazon и в официальных магазинах Casio.
Японская версия GMA-P2125W-6AJR получит рекомендованную розничную цену 18 700 иен (~125 долларов США), однако стоимость международной версии пока не объявлена.
Нужны деньги на новую покупку — с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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