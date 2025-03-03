Casio выпустила новую модель к Международному женскому дню (фото, цена) — Finance.ua

Casio выпустила новую модель к Международному женскому дню (фото, цена) Сегодня 04:56 — Фондовый рынок

Casio выпустила новую модель к Международному женскому дню (фото, цена)

Casio представила специальный G-Shock GMA-P2125W-6A в фиолетовом дизайне. Об этом пишет itnet.com.ua

Новинка представлена ​​в изящном фиолетовом оттенке с уникальным узором мимозы, олицетворяющим равенство, права и возможности женщин во всем мире.

Характеристики

Часы оснащены крупными стрелками для часов и минут, а также цифровым субциферблатом между третьим часом и шестым. Дисплей более удобен и легок для чтения. Функция Super Illuminator с двойной белой LED подсветкой подсвечивает экран, на котором появляется изображение мимозы.

Модель укомплектована рядом полезных функций, включая 31-зонное мировое время, секундомер, таймер и пять будильников. Точность кварцевого механизма составляет +/- 15 секунд в месяц, а экран защищен минеральным стеклом.

Размеры корпуса часов составляют 46×40,2 мм, а толщина — 11,2 мм, что делает их удобными для тонкого запястья (145−190 мм). Вес модели — 40 г, а ремешок выполнен из биоразлагаемого смоляного материала.

Водонепроницаемость часов — до 200 метров, что позволяет использовать их не только в повседневной жизни, но и во время тренировок и активного отдыха.

Цена

Выпуск намечен на март 2025 года. Ожидается, что модель будет доступна в Amazon и в официальных магазинах Casio.

Японская версия GMA-P2125W-6AJR получит рекомендованную розничную цену 18 700 иен (~125 долларов США), однако стоимость международной версии пока не объявлена.

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