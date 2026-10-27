Рада поддержала налог на прибыль банков на 2027 год

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 15262, который предусматривает продление повышенной ставки налога на прибыль банков в размере 50% на 2027 год.

Об этом сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады.

Решение было принято во вторник, 27 октября. Законопроект № 15262 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения банков налогом на прибыль предприятий подали народный депутат Даниил Гетманцев и другие парламентарии.

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Що предлагает законопроект

Документ предлагает продлить на 2027 год применение для банков повышенной ставки налога на прибыль предприятий в размере 50%.

В то же время, банки не смогут уменьшать финансовый результат до налогообложения на сумму убытков предыдущих периодов.

«Мы уже в четвертый раз принимаем такое решение, и предыдущие три раза были достаточно успешными, ведь нам удалось привлечь дополнительные средства в бюджет из банковской системы, которая получает сверхприбыль даже во время войны», — написал Гетманцев в своем Telegram-канале.

Почему предлагают повышенное налогообложение банков

Гетманцев обратил внимание на значительный объем ликвидности в банковской системе, которую, по его словам, банки не направляют на нормальную деятельность.

«Когда мы встречаемся с бизнесом, первое и самое главное его требование — дешевые деньги. Но дешевых денег в стране нет, хотя свободные средства в банковской системе есть. В то же время банки зарабатывают на операциях с государственными ценными бумагами, вместо того чтобы кредитовать экономику», — отметил нардеп.

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По словам депутата, банковская система должна не только обеспечивать прибыльность финансовых учреждений, но и выполнять социально-экономическую функцию — способствовать наполнению экономики денежными средствами.

«Именно поэтому есть все основания направить часть сверхприбылей банков на нужды армии. Только в 2027 году это даст дополнительные 38 млрд грн в государственный бюджет», — подытожил Гетманцев.

Позиция НБУ

Ранее Finance.ua рассказывал , что налог на прибыль банков в размере 50% банковский сектор в 2023 году воспринял с пониманием как разовый вынужденный шаг, учитывая «нерыночную природу» прибыли в тот период. Однако продолжение этой практики в нынешних условиях создает риски для дальнейшего расширения кредитования и способности банков поддерживать экономику во время войны и послевоенного восстановления.